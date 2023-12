Šťastný: Bartošák? Kamarád a super gólman. Škoda, že to takhle dopadlo

Radost rozdával, bolest taky. Ale méně příjemný pocit i sám zakusil. Počiny Davida Šťastného vybočovaly nad rámec dění v extraligovém duelu Hradce se Spartou (2:1). Čtvrteční předehrávku 24. kola útočník rozproudil došťouchávacím gólem už po 70 sekundách, ve třetí třetině pak u hrazení smolným zákrokem přivodil krvavý řez pod okem Filipu Chlapíkovi. Aby pak při příkladné obraně náskoku skokem do střely inkasoval pumelici do nohy. Bylo toho dost na jeden večer, po němž nečekaně slabá návštěva necelých 4 tisíc diváků aplaudovala za vydřený triumf. „Za tu bolest to stálo,“ liboval si nad cenným skalpem.

Hradec v potu tváře i v bolesti vydřel tři body nad Spartou, tahle výhra hodně chutná, souhlasíte?

„Samozřejmě. Bylo to strašně těžké utkání, my ho zvládli za tři body, což je úplně super! Kredit náleží každému v našem týmu. Jsme spokojení, i když to bolelo, odevzdali jsme hodně potu, ale tři body za to stály.“

Po nenápadném střetu s vámi u hrazení přišel ke krvavé újmě Filip Chlapík, led se dlouho čistil. Stihl jste v první chvíli vůbec zaregistrovat, co se stalo?

„Viděl jsem, že jede a v tu chvíli, kdy jsem ho měl na kontakt, zakopl a já už pohyb nedokázal zastavit. Mrzí mě to, omluvil jsem se mu, nebyl v tom žádný úmysl. Snad mi to odpustí.“

Brzy poté vás jeden ze sparťanů trefil bombou do nohy, musíte ji pořád cítit, že?

„Bolí to hodně, doufám, že se dobře vyspím a v pátek už to bolet nebude… (usmívá se) Tři body za tu bolest jsou ale příjemnou náplastí.“

Dali jste o gól víc, ale za výhrou jste si šli hlavně větším důrazem, vyhranými osobními souboji i chutí, byli jste taky tvrdší než soupeř tam, kde se to hodí.

„Víme, že Sparta má svou kvalitu a jací hráči ji vytvářejí. My samozřejmě máme také dobré hráče, ale pokaždé k tomu musíme přidat něco navíc. Ať už je to bojovnost, bruslení, souboje. I díky vyhraným soubojům jsme nad Spartou vyhráli. Šli jsme si za tím od začátku, hnala nás vidina tří bodů, nechybělo tomu odhodlání a všechno potřebné.“

Úroveň hradecké hry jste tímto zápasem zvedli, teď by to chtělo vydržet a možná ještě postupně přidávat, ne?

„Doufáme v to. Vždycky je co zlepšit. Pracujeme na tom každý den a jsme rádi, že výkony – zaklepu na zuby – jdou nahoru. Cítíme potřebu se zlepšovat a udržet to aspoň takhle.“

Stoupají postupně i vaše výkony, minimálně do čísel se promítají. Potřetí v řadě a počtvrté z pěti posledních utkání jste bodoval. Co přímo váš pocit z vlastní hry?

„Čísla super, že jsem něčím přispěl. Ale jak říkáte, posledních asi pět, šest zápasů cítím, že jdou i moje výkony nahoru, je to lepší a lepší. Pracuju na tom a jsem rád, že se to pomalu otáčí správným směrem.“

Z týmu se odporoučel Patrik Bartošák, během pár dnů je najednou pryč. Jak to osobně přijímáte?

„Co na to říct? Moc se mi to komentovat nechce. Bart byl můj kamarád, super gólman a je škoda, že to takhle dopadlo. Nic jiného se s tím dělat nedá. Máme Honzu (Lukáše), který nás v posledních zápasech taky podržel. Máme se o koho opřít, což je super. Chci mu poděkovat za výkon proti Spartě, chytal super a Patrika nahradil.“