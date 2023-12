Wojnar mění pořádky na Slovensku: Ve hře máme i Varaďu. Oporu vidí v Česku

Raketový start vystřelil tým z malého slovenského města do čela tamní extraligy. Nyní je druhý s odstupem od ostatních. Už v minulé sezoně získal celek Spišské Nové Vsi bronz. „Nasadili jsme si vysokou laťku,“ přiznává strůjce úspěchu, český trenér Vlastimil Wojnar. Bral to jako ideální štaci pro start v extraligovém hokeji. Zatím nemá jméno jako Vladimír Růžička nebo Antonín Stavjaňa, kteří u sousedů působí taky. Teď je ze Spiše slyšet jak ozvěna z jeskyní Slovenského ráje.

Dlouhé roky pracoval u mládeže v Třinci. Rodák z Českého Těšína taky strávil dvě sezony v chorvatském Záhřebu a tamní reprezentaci vedl v olympijské kvalifikaci. Tři roky byl Vlastimil Wojnar hlavním koučem třinecké farmy ve Frýdku-Místku. Se Spišskou Novou Vsí mění pořádky na Slovensku. „Zdejší extraliga se trochu podceňuje, ale člověk sem vleze a pochopí, že to není úplně sranda,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium.

Už v minulé sezoně, rok po postupu mezi elitu, jste sahali po finále. Byl skvělý start překvapením, nebo pokračováním toho, kde jste přestali?

„Překvapení to asi bylo. Naposledy byl cíl dostat se do čtvrtfinále. Skončili jsme pátí a postoupili hned do play off. Šli jsme na Banskou Bystrici, považovanou za mírného favorita. Tipovali sérii na sedm zápasů a tak to dopadlo. Nakonec jsme i díky rozhodující trefě Martina Réwaye byli šťastnější. V semifinále jsme Zvolen potrápili taky na sedm zápasů. Prohráli jsme gólem z trestného střílení čtyři minuty před koncem. Pro tuhle sezonu jsme si tím nasadili vysokou laťku.“

Zahájili jste čtyřmi výhrami, sérii ještě zopakovali. Byli jste v čele, než vás přeskočily Košice.

„Vstup předčil naše představy. Strašné plus je, že devadesát procent týmu zůstalo pohromadě. Přibyli víceméně jen