Emotivní návrat Doudery do Třince: Byl jsem splašený a měl volty v ruce

Žádný z obránců toho neodehrál v třineckém dresu v historii víc. Milan Doudera přišel do Třince před devíti lety z Kladna jako talentovaný mladík a postupně se vyšvihl mezi největší opory a stálice Ocelářů. Za Třinec odehrál v základní části a v play off celkem 563 zápasů, nasbíral v nich 164 bodů (40+124). Nesmazatelně se zapsal mezi klubové legendy.

I když nesmazatelně. Po příjezdu do Třince si Milan Doudera dělal legraci z bývalého spoluhráče Mariána Adámka. „Stál mi autem na místě, přehodil si parkování,“ glosoval se smíchem. „A Mari (Martin Marinčin) si vzal moje číslo 52, asi mě chtějí úplně vymazat. Ne, dělám si srandu. Když jsem do Třince přijel, hned se mi vybavily vzpomínky. Jako bych přijel domů.“

Budějovičtí i kvůli nepříznivému počasí vyrazili do Třince s předstihem o den dřív. Doudera věděl, že se nějaká sláva před zápasem chystá. Na červeném koberci přebíral od prezidenta Jána Modera prsten za čtyři mistrovské tituly.

Nejvíc zápasů za Třinec

918 - Jiří Polanský 675 - Jan Peterek 660 - Erik Hrňa 650 - Martin Růžička 578 - Vladimír Dravecký 563 - Milan Doudera

„Dozvěděl jsem se to ve čtvrtek, udělalo mi to obrovskou radost, těšil jsem se na ceremoniál,“ popisoval. „Bylo to super, že jsem se mohl takto vrátit a že mě i fanoušci hezky přijali. K tomu ceremoniál... Dojalo mě to, jsem za to rád. Jsem klubu vděčný, že jsem tady mohl být.“

V duelu své bývalé parťáky Doudera nešetřil. Ani oni jeho. Končil s krvavým šrámem pod pravým okem. „Ani nevím, od koho. Stalo se to v nějakém souboji ve druhé třetině. V zápalu hry jsem ani necítil, že se něco stalo. Až na střídačce mi říkali, že mi trochu teče krev. To k hokeji patří.“

V první třetině si Milan Doudera na vlastní kůži „osvěžil“ vzpomínky na třinecký styl. Budějovičtí hráli, byli na puku, ale góly dávali Oceláři. Utrhli se na 3:0. „Klasika, nějaký pátek jsem tady hrál, přesně vím, jak hrají. Ještě jsme si říkali, že budou čekat na chyby a dvakrát jsme pokazili rozehrávku. Vím, že Třinec přesně takto hraje, umí to. Bohužel jsme zabrali pozdě.“

Obě gólové akce Budějovic rozjel právě Doudera. Tu první ve 37. minutě kuriózně, vsedě odehrál puk z obranné třetiny. „Bylo to vtipné, někdo mě sestřelil a ještě se mi Káca (Ondřej Kacetl) ze střídačky začal smát. Nakonec z toho byl gól, tak ztichnul,“ usmíval se Doudera „Byla to komická situace, měl jsem co dělat, abych puk vůbec odehrál pryč a nakonec z toho byl gól. Kuriozitka.“

Před gólem na 3:2 měl sám šanci. Ale puk mu z dobré pozice odskočil, takže s ním zajel za bránu a na gól přihrál. „Byl jsem nějaký splašený, měl jsem volty v ruce,“ komentoval. „I v první třetině jsem měl šanci, ale přehrál jsem to a Mazi (Marek Mazanec) mi puk vypíchl.“

Oceláři i přes závěrečný nápor soupeře náskok udrželi a připsali si šestnáctý obodovaný zápas v řadě. Rekord je dvacet zápasů a drží ho právě Třinec z úvodu sezony 2020/21. Proti Budějovicím byl skvělý zejména gólman Marek Mazanec, pochytal řadu těžkých situací.

„Budějovice velice dobře bruslily, konec byl ještě zajímavý, ale vydřeli jsme to," oddechl si kapitán Petr Vrána, který ocenil i bývalého parťáka Douderu. „S Milanem jsme hráli dlouho, má obrovský přehled na ledě a zkušenosti. Měl tam několik momentů, kdy puky podržel, dobře rozehrál. Hráč jeho kvalit bude vždycky na ledě znát."