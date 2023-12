Vrána o konci Krejčího: Vždycky hrál chytře, byla to radost. Dáme si pivo

V rodném Šternberku spolu David Krejčí a Petr Vrána začínali, v jedné formaci hráli od první do páté třídy, tátové je trénovali. Spolu pak šli i do Olomouce, kde získávali jeden žákovský titul za druhým. Až v roce 2001 se jejich cesty rozdělily, Krejčí zamířil do Třince, Vrána do Havířova. Draftem prošli oba, Vránu si ze 42. místa v roce 2003 vybralo New Jersey, Krejčího bral Boston o rok později jako číslo 63. O rok starší Vrána je kapitánem Ocelářů, Krejčí definitivně ohlásil konec kariéry. Sen o dalších společných zápasech v jednom dresu už se jim nesplní. „Je to škoda pro nás, pro hráče, pro fanoušky. Že už Davida neuvidíme hrát,“ říká Petr Vrána.

Co říkáte na Krejčího konec?

„Slyšel jsem. Bavili jsme se o tom několikrát, tahle možnost tam vždycky byla. David se rozhodl určitě správně, jak to cítil. S rodinou nebyl vlastně celou kariéru, cítil to, jak to cítil. Je to škoda pro nás, pro hráče, pro fanoušky. Že už ho neuvidíme hrát. Ale měl skvělou kariéru, asi si už pomyslný důchod zasloužil.“

V kontaktu jste byli?

„Ne, vůbec. David si teď užíval rodinný život. Ozvu se mu, napíšu. Ale rozhodnutí udělal na základě rodiny a toho, jak to cítil.“

Krejčí uvažoval o mistrovství světa v Praze, byl to pro něj hnací motor?

„Určitě si chtěl zahrát doma ještě. Ale pauza s rodinou... Asi přehodnotil situaci a možná už to necítil. Nebo jestli má nějaké dlouhodobější zranění? To nevím, ale mohlo to hrát roli. Je to škoda pro nás, že ho neuvidíme hrát, ale kariéru měl úžasnou.“

Jak si ho budete pamatovat jako hráče?

„David byl vždycky, nechci říct vychcaný, ale měl svůj styl. Hrál velice chytrý hokej, který v Americe posunul na ještě vyšší level. A viděli jsme, když hrál v lize a na mistrovství světa, jak obrovský přehled měl. Myslím, že pozici, jakou si za ty roky v NHL vybudoval, si zasloužil. Hrál výborně, skvělý hokejista. Věřím, že když se přijede podívat domů za rodinou, tak si pivo dáme a pobavíme se o starých časech.“

Třinec byl mezi kluby, který si „brousil zuby“ na Krejčího před šampionátem. Je i tohle škoda?

„Tak, na něj si brousili zuby všichni v lize. (usmívá se) Je to škoda pro nás, i pro ostatní, že ho neuvidí hrát.“

Neskutečné bekhendové nahrávky měl v sobě už jako mladý?

„Myslím, že to měl vždycky v sobě. Svůj hokej v Americe posunul na úroveň, jaká se jen tak nevidí. Viděli jste v Olomouci. Když měl dobrý den a hokej ho bavil, byla radost se na něj dívat.“

Kredit jistě zaslouží i za 1000 zápasů v NHL, souhlasíte?

„Všichni vidíte, jak těžké to je i dnes. Tisíc zápasů v jednom týmu a v takové pozici je neskutečné. Opravdu se ale vypracoval v takového hráče, že mě těch tisíc zápasů nepřekvapilo.“

