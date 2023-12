Galvas zpět v Olomouci. Chci vyhrávat i zalíbit se skautům NHL, říká

Na Hané dlouho neevidovali tak výrazný hokejový talent. Tomáš Galvas vám na ledě nepřijde jako vyjukaný sedmnáctiletý junák, působí neobyčejně vyzrále, chrlí nápady, co zrychlují hru. Je v ní, nikoli za ní. Po pár vteřinách, kdy má puk na holi a hlavu nahoře, poznáte, že hokej má v malíku a k tomu potenciál velikosti XXL. Geny částečně zdědil po otci Lukášovi, jenž v extralize odehrál přes tisíc utkání, o sedm let starší bratr se mihl v Chicago Black Hawks a dnes hraje v Malmö.

Tomáš může jednou být hvězdou světového formátu. Jen se nebude říkat, že do NHL vplul z Olomouce, nýbrž z Liberce, kam na konci září přestoupil. „Za lepšími podmínkami,“ vysvětloval tehdy přesun. V pátek navečer se v tygřím úboru poprvé vrátil na rodnou hroudu a do kabiny tentokrát odkráčel s hlavou dolů, jeho tým padl 2:3.

Na tribunách Galvasovi, alias Hujerovi, zabrali dost míst. „Měl jsem tady samozřejmě početný zástup naší rodiny, obdržel jsem větší požadavek na lístky,“ usmíval se sedmnáctiletý bek. Ovšem bek na papíře, jinak je čistokrevný univerzál, pár utkání při liberecké marodce dokonce strávil na křídle. K použití je všude.

Jasně, návrat na kohoutí led v jiném dresu než červenobílém dresu byl pro něj výjimečnou událostí. „Speciální utkání,“ ihned přikývl. „Znám všechny kluky v Olomouci, jsou super, vyrůstal jsem tu. Bylo to jiné než ostatní zápasy, ale připravoval jsem se jako obvykle,“ dodal.

Na páteční střet s Morou myslel předem a o dost víc, než kdyby jel do Kladna nebo Hradce. A v takových případech, kdy jste tak trochu za „zběha“ musíte myslet i na to, zda z hlediště nepřilétne nějaká ostrá invektiva. „Zrááádčéééé!“ Tak a podobně.

Galvase potěšilo, že nic ošklivého se k jeho uším nedostalo. Přes čtyři tisícovky fandů nechaly svého bývalého hráče v klidu hrát. Lidi nepískali, nekřičeli, fandili svým. „Jel jsem do Olomouce s tím, že můžu počítat se vším a že stát se může všechno. Ale potvrdilo se, že v Olomouci jsou úžasní diváci a nic negativního neproběhlo,“ líbilo se teenagerovi.

Hořkost v něm naopak zůstala po bitvě, v níž Tygři výborně začali, vedli rychle 1:0, ale pak si zdřímli a nechali se náruživými kohouty oškubat o body. „Po vedoucím gólu jsme bohužel přestali hrát a dostali dva rychlé góly, což nebylo dobré a od toho se odvíjel i zápas,“ zhodnotil to mladík.

Extraligu hraje pravidelně. Po příchodu pod Ještěd stihl 17 utkání, navíc čtyřikrát pomohl i liberecké juniorce. Na Hané dostal dárek od Filipa Pešána: speciální porci 17 minut, dosud nejvíc v sezoně. „Čím víc zápasů za sebou mám, tím se mi líp hraje, víc si věřím na puku a jsem vyhranější,“ těší Galvase každá minuta navíc.

Když jej sledujete, vnímáte, jak dobře je rozehraný, nikdo do něj nemusí uměle ládovat sebedůvěru. „Myslím, že už ji tolik nabírat nepotřebuju. Snažím se teď hrát pořád stejně,“ reaguje.

A protože není imunní vůči řečem, které se kolem něj vedou, ví, že v tuzemsku platí za poklad do budoucna. A že jej skauti klubů NHL pečlivě dozorují. Do zámoří na něj posílají detailní reporty. Za pár měsíců na draftu můžete jeho jméno slyšet velice brzy. Což leckomu může vlézt do hlavy. Co Tomášovi? „Snažím se na to vůbec nemyslet. Ale jasně, chci se předvést v každém utkání, hrát co nejlíp, abych se nějakému skautovi zalíbil,“ poví na rovinu.

Což obnáší nutnost aktivního počínání v utkání. Zástupci klubů NHL chtějí vidět borečky, co se nebojí řídit a rozvíjet akce. Byť mají ještě košík na helmě. Ukázat herní drzost a dovednosti je základ pro slibný vstup do velkého světa za oceánem.

„V utkání je prvořadé vyhrát, to je jasné. Já k tomu chci pomoci dobrým bruslením a podporou útoku. Hlavně mít výborný pohyb, s tím jdu do utkání,“ myslí správně.

S tím souvisí i rozbory s trenéry u videa. Pomáhají mu. „Po každém zápasu se podívám na video, co jsem udělal dobře a co špatně. Trenéři mi to pustí a na základě toho se snažím, aby každý můj další zápas byl lepší.“

Otázka, čeho je víc v sestřihu, zda dobrých, nebo horších momentů, jej rozesměje. „Záleží vždycky, jak se mi povedl zápas,“ odpoví.

V neděli proti Kometě bude chtít liberecký čipera rozšířit svou statistiku jedné trefy a dvou gólových asistencí.