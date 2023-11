Galvas o draftu, dvacítce i přesunu do Liberce: Trenéři se mi více věnují

Hrajte nejvyšší soutěž za Liberec. Co vám to dalo do mezinárodních soubojů?

„Je to jiný hokej. Extraliga mě hodně dobře připravila na mezinárodní úroveň. Jsou tam ale určitě rozdíly. Proti Finům to bylo rychlejší než v extralize, ale tam jsou zase ti hráči chytřejší a vědí, jak se postavit.“

Máte na turnaji vysoký čas pobytu na ladě. Pak se asi hraje lépe a víc si dovolíte?

„Samozřejmě jsem za důvěru od trenérů rád. Potom se mi hraje mnohem lépe, více si věřím. Určitě je lepší pocit, když hraju víc.“

Jaké konkrétní dovednosti z dospělého hokeje vám nejvíc pomohly?

„V extralize jsou silnější hráči, takže jsem si na to musel zvyknout. Musím být samozřejmě rychlejší, než ti mohutnější hráči, protože nemám tolik síly. Tohle mi pomohlo asi nejvíce. Musím být pořád v pohybu.“

Jaký je rozdíl mezi naší nejvyšší soutěží a juniorskou ligou, kterou jste ještě minulý ročník hrál převážně?

„Je to velký skok. V juniorce to je taky úplně jiný hokej než v extralize. Myslím si, že jsem to dobře zvládl a naštěstí jsem si na to rychle zvykl.“

Přešel jste z Olomouce do Liberce. Co vás vedlo ke změně klubu, kariérní progres?

„Myslím si, že Liberec mě posune víc jak Olomouc. Je tam daleko lepší zázemí a více trenérů, kteří se mi věnují.“

Pomáhá vám hodně i hlavní trenér Filip Pešán?

„Je úžasné pod ním hrát. Má hodně zkušeností, byl u reprezentace a jsem rád, že mě může trénovat.“

Přispívá i vám nějakými konkrétními radami?

„Samozřejmě. Vždycky mi řekne, co mám zlepšit. To je určitě plus, že trenéři se mnou komunikují. Hodně se mi to líbí. V Olomouci to tak nebylo. V Liberci je to hodně o komunikaci a velmi mi to usnadnilo práci.“

Jaké si dáváte cíle do dalšího průběhu sezony?

„Mistrovství dvacítek mě samozřejmě láká. Každý kluk by tam chtěl jet. Je to takový můj cíl. Důležité pro mě také je se udržet v libereckém áčku.“

Další velkou motivací může být draft?

„Hlavně chci pořád pracovat. Draft se bude odvíjet podle toho, jak na tom budu herně. Snad se na něj dostanu a umístím se na dobrém místě.“

Určitě vám pomáhá i váš otec. Řešíte spolu hokej často?

„Dívá se na všechny zápasy. Vždycky mu po nich zavolám a on mi pokaždé řekne nějaké rady.“

A co s bratrem Jakubem, který je teď s reprezentačním áčkem na turnaji ve Finsku?

„Vždycky mi říká, jaké to v různých týmech je. Byl v Americe, teď je ve Švédsku. Říká mi, jak se tam trénuje a jak tam ti kluci makaj. Snažím se brát příklad i od něj. Po každém utkání si také voláme a probíráme to.“

