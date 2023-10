S respektem k Olomouci jsem Galvase stáhl z přesilovky, přiznal Pešán

Po návratu do Liberce ze švýcarské mise zažil teprve první extraligový zápas, v němž jeho tým neinkasoval v oslabení. Na jedenáctý pokus… „Ubráněná oslabení nám velmi pomohla i psychicky, nakopla náš tým,“ potěšil kouče Filipa Pešána zdroj energie k triumfu 4:1 nad Olomoucí v rámci pondělní dohrávky 11. kola. Byli to Hanáci, kteří ve druhé části za stavu 1:1 trefili v přesilovce tyčku. Jenže to je zase jejich černý příběh: v sezoně proměnili jedinou početní převahu z devětatřiceti možností…

Olomouc zlobila, od bodů jste ji odklidili až ve třetí části úprkem z 1:1 na 4:1. Byl to nejlepší úsek hry?

„Spokojený jsem s výsledkem a s úžasným výkonem Daniela Krále v brance. Byl sebevědomý a dal nám velkou šanci vyhrát. Hlavně ve druhé třetině jsme úplně vypadali ze hry a zápas se mohl vyvíjet jinak, kdyby nás King v bráně nepodržel.“

Přitom do duelu jste vstoupili výborně, rychle vedli. Zato nástup do prostředního dějství byl slabý. Proč?

„Nechápu. První třetinu jsme soupeře přehrávali, jen jsme tlak nevyjádřili produktivitou. Asi jsme podcenili vstup do třetiny, první střídání bylo špatné od celé naší formace. Nedůrazem a nelogickou hrou jsme inkasovali branku, která Olomouc nakopla. Pak jsme měli plné ruce práce, aby nám neodskočila a nedostala se do vedení.“

Proběhla výrazná domluva v kabině před poslední částí?

„Výrazná úplně ne. Dostávat hráče pod extrémní tlak se mi v tu chvíli zrovna nechtělo. Ale překopal jsem všechny formace a dohrával na pár lidí, kteří chtěli vyhrát zápas.“

Poprvé v sezoně jste neinkasovali v oslabení. Je to ten moment, který vás postrčí k normálním číslům?

„Doufám. Ubráněná oslabení nám dnes velmi pomohla i psychicky, nakopla náš tým. Nejen že jsme zvládli důležitou olomouckou přesilovku ve druhé třetině, ale dokonce jsme poprvé zahrozili i vepředu jednou, dvěma šancemi. Věřím, že přijde i zápas, kdy si pomůžeme přesilovkou.“

Našel jste diagnózu špatných oslabení?

„Byly tam i trochu nešťastné situace, kterým však předcházely hloupé fauly. Pokud uděláte hloupý faul, ten nahoře a teď nemyslím generálního manažera, ale toho, co je úplně nad ním… (s úsměvem), tak ten to vidí a tu schovanou střelu do přesilovky soupeře vždycky nějak procpe. Tímto jsme tu bilanci začali, dostávali jsme laciné góly, často i nevypracované soupeřem. Stačilo jen nahodit kotouč a stejně skončil v naší brance. Což byl dnes obrovský rozdíl, dnes ten puk končil v našem brankáři.“

Nebyli někteří vaši hráči málo odvážní a ochotní blokovat střely při oslabení?

„Myslím, že ochota tam byla. Oslabení jsme hráli na pár lidí, ale vždycky se to tam někde odrazilo, prošlo tělem a přišla teč. Soupeři hráli přesilovky slušně, ale opravdu daleko za očekáváním byla naše hra v oslabení. Doufám, že jsme to dnes konečně nastartovali k lepšímu.“

Co schází přesilovkám? Ocitáte se někde mezi šesti a sedmi procenty úspěšnosti.

„Změnili jsme pár věcí, do první přesilovky jsme postavili Jardu Vlacha před bránu, akorát se nám nedařilo kotouče dostávat do brankoviště. Stejně jako ve Vítkovicích, když už jsme měli fakt těžkou střelu, netrefíme bránu. Doufám, že jsme na lepší cestě než zápasy předtím. Dnes už nebyly tak odevzdané a je to jen o tom to prorvat.“

Zmínil jste výborný výkon Daniela Krále, mění se něco v hierarchii libereckých brankářů? Předpokládám, že tutová jednička stále není dána.

„S dalším nasazováním brankářů si nejsem úplně jistý, ale Dan do boje o brankoviště velmi výrazně promluvil.“

Tahají se Král s Dávidem Hrenákem navzájem nahoru?

„Každý má své silné stránky a ty slabé má naopak jeho kolega. Mohli by se vhodně doplnit. Co vím od Martina Lásky (trenéra brankářů), kluci jsou spíš protipóly. Dávid je strukturovaný, klidný, King je živelnější. Ideálně by si měli vzít z toho druhého to nejlepší.“ (usmívá se)

Sedmnáctiletý obránce Tomáš Galvas poprvé nastoupil proti své Olomouci, která o něj přišla odchodem k vám. Vnímal jste na něm, že by měl specifický přístup k zápasu?

„Extrémní změnu jsem u něj nepociťoval. Hrál svůj klasický hokej s velkou podporou útoku a velkou ofenzivní silou. Na závěr jsem ho na chvilku strčil i do přesilové hry, ale s respektem k Olomouci jsem ho z ní stáhl. Ale chtěl jsem, ať si přesilovku vyzkouší. Už klepe na dveře, aby se to stalo.“

V sestavě scházel obránce Vojtěch Budík. Kvůli zdravotní komplikaci?

„Jde o drobnou zdravotní komplikaci v kombinaci s tím, že máme osm kvalitních obránců. Pokud je někdo v únavě nebo má drobné zranění, neriskujeme a dotyčný zápas vynechá.“

Útočník Michal Birner je po drobném operačním zákroku, jak to vypadá s jeho případným návratem?

„Myslím, že Michal bude po víkendu schopen začít bruslit, jeho rekonvalescence běží velmi dobře.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:16. A. Najman, 46:51. Flynn, 54:41. Ivan, 58:10. Rychlovský Hosté: 20:56. Bambula Sestavy Domácí: D. Král (Hrenák) – Ivan, Melancon, McCoshen, Galvas, J. Dvořák, Knot, Derner – Flynn, Filippi (C), Faško-Rudáš – Pérez, Bulíř (A), Hawryluk – Rychlovský, A. Najman, Klíma – Vlach (A), Šír, Pekař. Hosté: Sedláček (Frgál) – Ondrušek (C), Řezníček, Sirota, Rutar, Švrček, Černý, Rašner – Navrátil, Knotek (A), Bambula – Chmielewski, Macuh, P. Musil – Klimek, Nahodil (A), Orsava – Kunc, Anděl, Kucsera. Rozhodčí Jeřábek, Šír – Lederer, Blažek Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 3956 diváků