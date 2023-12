Moses po hattricku: Řekli jsme si, že nejlepší budeme na konci sezony

Zápas v Liberci jste perfektně odstartovali a už v sedmé minutě vedli 3:0. Kde se to ve vás vzalo po dlouhé cestě autobusem?

„Souhlasím, měli jsme perfektní začátek. Byl to tady pro nás hodně důležitý zápas, Liberec je náš blízký konkurent v tabulce. O to víc jsme rádi, že to takhle dopadlo. A jak říkám, dávali jsme si velký pozor na začátek, aby nám neutekl a my ho dobře zvládli. Chtěli jsme hned na začátku položit základ k dobrému výsledku. A taky se nám nechtělo odjet s prázdnou domů po tak dlouhé cestě sem. To všechno se pozitivně promítlo do našeho prvního střídání, kdy jsme skórovali.“

A pokračovali…

„Ano. Dostali jsme se okamžitě na vlnu a chtěli toho dál využívat. Tak, aby zápas pokud možno nebyl otevřený, ale dostali jsme ho plně pod kontrolu. Což se povedlo.“

Před Libercem jste třikrát po sobě venku prohráli, ale tady jste byli excelentní. Šlo o nejlepší výkon Komety na cizím stadionu?

„Teď takhle rychle vám nepovím… Ale možná sehrála klíčovou důležitou roli naše koncentrace na začátek. Hodně jsme o tom během přípravy mluvili. Taky proto, že Liberec je hodně těžký soupeř. A vést 6:1 po dvou třetinách, vlastně už v půlce utkání je něco. Jak už to bývá, po takovém průběhu ve třetí třetině trochu opadne intenzita obou týmů. Každopádně ten start byl z naší strany vážně ostrý, takhle by to chtělo pokračovat i příště.“

V extralize máte druhý hattrick a podruhé to odnesl Liberec. Jste snad specialista na jeho ničení?

(usmívá se) „Neřekl bych. Spíš je to o sebevědomí, které jsem nějakým způsobem postupně nabral. Ze začátku jsem se dostával do gólových šancí, občas jsem nějakou proměnil, ale řadu gólovek taky ne. Je celkem náhoda, že jsem se nejvíc prosadil zrovna proti Liberci.“

Přijít ve 34 letech do nové soutěže není sranda, nehledě na bohaté zkušenosti z mnoha lig. Cítíte se tu už komfortně?

„Jo, cítím. Úvod sezony byl složitý nejen pro mě, ale pro celý tým. Hledal jsem si sám svou ideální pozici a to samé se dá říci o našem mužstvu v rámci ligy. Nikdo z nás však neskláněl hlavu, řekli jsme si, že zůstaneme trpěliví, protože sezona je dlouhá a pokud budeme nejlepší na jejím konci, bude to vlastně ideální scénář. Vydali jsme se jednoznačně správným směrem a postupně se zlepšujeme.“

Kam jste přišel, tam se na vás spoléhalo jako na střelce. Váš švih zápěstím pořád píše. Můžete atakovat svůj rekord 36 tref ze sezony 2014/15 v dresu Jokeritu Helsinky?

„No, to by nebylo špatné… (usmívá se) Střílení gólů je pro mě pořád největší zábava. Miluju to a je to zároveň můj největší příspěvek pro tým. Vždycky byl. Ale upřímně, teď vidím důležitější věci. Jako je vybudování co nejlepší chemie v naší lajně. Cítím, že už teď je dobrá, stále ji však můžeme vylepšovat. Puk nás poslouchá, nabrali jsme sebevědomí, proměňujeme šance. Nejvíc by se mi líbilo, kdyby náš útok skóroval v každém dalším zápase, jedno kdo z nás by to byl. Hlavně, ať dobře pomáháme týmu a pokračujeme v kvalitně odváděné práci. Pak budu maximálně spokojený.“

Co vůbec soudíte o kvalitě české extraligy s ohledem na svou minulost v mnoha jiných evropských soutěžích?

„Musím říci, že si to tu užívám. Opravdu. Tahle liga je trochu defenzivnější než třeba finská, ale je skvělé hrát před zdejšími fanoušky. Je na nich vidět, jak je hokej vzrušuje a taky jich tu hodně na hokej chodí. Na rovinu tvrdím, že má vysokou úroveň, určitě tomu pomohl návrat řady českých hráčů z ruské KHL. Právě tihle kluci její úroveň zvyšují a současná kvalita ligy je veliká.“

Spojíte s ní svou budoucnost i v dalších letech? Nebo je ještě brzy?

„Uvidíme… (usmívá se) Jak jsem řekl, hokej v Česku mě baví a i moje rodina to má v Brně ráda. Město se nám moc líbí. V Kometě máme perfektní kabinu, všechno běží, jak má.“

