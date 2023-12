Díky, Venco! Pardubického kouče dojal třinecký potlesk, slzy nepřiznal

Dvanáct let cedil Václav Varaďa za třinecké Oceláře krev, dýchal, bojoval. Nejdřív jako hráč, pak jako asistent, trenér juniorů a nakonec i jako hlavní trenér. Výrazně se podepsal pod čtyři tituly. První pomohl vybojovat jako hráč (2011), další tři v roli kouče (2019, 2021, 2022). Teď přijel poprvé do Třince jako soupeř. A přestože Pardubičtí nedali ve šlágru 25. kola Ocelářům šanci, vyhráli 5:1 a ukončili jim sérii šestnácti obodovaných zápasů, slyšel Varaďa potlesk. Dlouhý a upřímný. Dojetí neskrýval, neměl daleko k slzám. „To tak na dálku rozeznáte?“ pousmál se. „Samozřejmě mi proběhly vzpomínky hlavou, Třinec mi zůstal v srdci.“

Ikonický transparent pod třineckým kotlem už dávno nevisí. Stálo na něm: „Bůh odpouští, ale Varaďa nikdy!“ Ovšem fandové Ocelářů na svého bývalého hráče a trenéra nezapomněli. Ani zástupci klubu. Připravili krátký sestřih, který o první reklamní přestávce pustili na kostce. Končil nápisem: „Díky, Venco!“ A přestože to bylo jen chvíli poté, co pardubický Lukáš Radil otevřel skóre, duněl do toho potlesk z tribun.

Varaďa divákům několikrát rukou naznačil poděkování, uklonil se, dojetí na něm bylo patrné. „Na roky, které jsem tady strávil, nezapomenu,“ glosoval pardubický kouč. „Třinec mi zůstal v srdci. Děkuji fanouškům a všem lidem, kteří to bio udělali. I organizaci, která mě posunula dál. A dala i možnost fanouškům se k tomu krátce vrátit. Ale věřím, že se naši hráči i tak dál soustředili na hru a na tři body, které jsme chtěli.“

Že musel polykat slzy? To nepřiznal. „Jako... Já znám jednoho komedianta z Ostravska, který z určitého důvodu nosí sluneční brýle. Samozřejmě mi nějaké vzpomínky proběhly hlavou, ale koloběh života běží dál a já se dívám před sebe. Ne, na to, co bylo.“

Do Třince se s Pardubicemi těšil. Ne sám, ale s celým realizačním týmem. I Marek Zadina s Alešem Krátoškou v organizaci Ocelářů působili. Motivace byla veliká. Byť ji nijak otevřeně najevo nedávali.

„Těšil jsem se tady,“ neskrýval Varaďa. „Ne, že bych to měl zakroužkované v kalendáři od prvního dne sezony, kdy tady jedeme. Ale těšil jsem se. Pilně jsme se připravovali, nicméně to nevybočovalo z toho, jak jsme my trenéři zvyklí náš tým chystat. Lhal bych, kdybych řekl, že to nebylo speciální utkání pro mě. Bylo to speciální. Ale sezona je dlouhá a já se tady budu těšit i příště. A věřím, že to i domácí tým potom pro nás udělá těžké.“

Na svého bývalého kouče se pochopitelně chtěli vytáhnout i třinečtí hokejisté. Třeba Martin Růžička s Varaďou ještě hrával v jedné formaci, po bitvě se u kabin také krátce potkali a probrali nejčerstvější dojmy. Nicméně i pro Oceláře byla příprava standardní. Žádné velké hecování.

„Myslím, že zápas to byl víceméně jako každý jiný,“ přitakal trenér Zdeněk Moták. „Přijede lídr, největší favorit, to se chcete vytáhnout. A pracovat tak, abyste udělali dobrý výsledek a body. Bohužel se to nepovedlo, měli jsme v zápase kvalitní jen momenty. Udělali jsme příliš mnoho chyb, ztratili příliš mnoho kotoučů. Hlavně v našem obranném pásmu a soupeř nás trestal.“

Pro Oceláře tím skončila parádní série. Bez bodů byli naposledy 1. října, kdy padli v Litvínově 4:6. Od té doby bodovali šestnáctkrát v řadě, ze 48 možných bodů jich nasbírali 39. Ligový rekord je dvacet zápasů a drží jej právě Třinec. V rozjezdu sezony 2020/21 bodoval dvacetkrát v řadě. Sérii mu tehdy ukončila Olomouc a byli u toho stejní trenéři. Varaďa vedl Třinec, Moták Olomouc. Role si teď prohodili.

„Člověče, to si ani nevybavuji,“ pousmál se Zdeněk Moták. „Uděláme za sérií, kterou jsme měli, tlustou čáru. I za dnešním výkonem a budeme bojovat dál.“

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE