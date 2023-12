Další prohra a dlouho zavřená kabina Boleslavi. Pletka: Ta naše psychika...

Aktuálně sice mrzne po celé republice, v Mladé Boleslavi je ale nálada hluboko pod bodem mrazu. Bruslaři absolutně nezvládli důležitý víkend, v pátek padli 0:5 v Plzni a v neděli ztratili i domácí duel proti Olomouci (2:4). Po devatenácté porážce z 25 zápasů následovala dlouhá rozprava v kabině, Ondřej Roman přišel mezi novináře až v době, kdy autobus Hanáků byl už na cestě domů. „Není to potřeba jen říkat, ale dělat na ledě,“ prohlásil, aniž by situaci chtěl více rozebírat.

Když už si myslíte, že se situace v Mladé Boleslavi obrací k lepšímu, přijde další rána. Vlastně dvě. Na tenhle víkend se Bruslaři chtěli pořádně připravit, viděli v něm odraz k lepším zítřkům. Realita? Nezvládnutý páteční zápas v Plzni (0:5) a trpká domácí porážka s Olomoucí (2:4). Oba týmy už odskočily na více než desetibodový rozdíl…

„Čtyři zápasy odehrajeme dobře, jedeme do Plzně, říkáme si, že budeme pokračovat furt takhle dál. A přijde zápas, že dostaneme pětku, tady to bylo 1:4. Nadechli jsme se gólem z přesilovky, ale pak už tam chybí síla, zranili se nám čtyři hráči. Je to těžký no…“ hodnotil asistent trenéra Václav Pletka.

Boleslavští měli proti Olomouci dobrý start, vytvářeli si šance, nakonec šli i do vedení zásluhou Ondřeje Romana. Pro zkušeného útočníka šlo o první trefu v sezoně. Jenže stav 1:0 vydržel pouhých 75 sekund, než po zaváhání Jana Závory srovnal Rok Macuh. „V první třetině jsme nehráli špatně, mohli jsme přidat ještě jeden gól. Nepřidali jsme a naopak jeden dostali. A šlo to z kopce, sesypalo se nám to jak domeček z karet,“ zmínil Roman.

Klíčová pasáž přišla ve druhé třetině, kdy se Olomouc dostala během 11 minut do třígólového vedení. Z toho už se domácí nedokázali vyhrabat. „Klíčové byly naše individuální chyby. Dostali jsme se do vedení, pak jedna chyba, zbytečný faul a rázem to je 1:2. A ta naše psychika… Dostaneme třetí gól, že to hodíme zpoza brány před ní, odrazí se to. Pak uděláme další faul, dostaneme čtvrtý gól a dá se říct, že je z naší strany po zápase,“ dodal Pletka.

Po utkání zůstala boleslavská kabina dlouho zavřená. Od tiskové mluvčí přišla opakovaná omluva novinářům, že se ještě něco řeší. Než dorazil Roman na rozhovor, hosté z Olomouce už byli na cestě domů. „Řekli jsme si toho hodně, byli jsme tam dlouho. Myslím si, že každý k tomu měl dobré věci. Více bych to ale nerozebíral,“ nastínil pak, aniž by chtěl zacházet do detailů.

Zatímco v Mladé Boleslavi řeší opakující se krizi, v Olomouci je teď hej. Mora vyhrála pět z posledních šesti duelů, v tabulce poskočila do klidných vod. „Bylo to hodně těžké utkání, protože jsme inkasovali hned na začátku, což psychice určitě nepomohlo. Ale ve druhé třetině jsme hráli výborně a utkání rozhodli,“ zhodnotil trenér Jan Tomajko.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:19. O. Roman, 40:39. Skalický Hosté: 14:34. Macuh, 23:16. Macuh, 25:12. Nahodil, 31:04. Kunc Sestavy Domácí: J. Růžička (32. F. Novotný) – Pyrochta (A), Gewiese, Čech, Osburn, Jánošík (C), F. Pavlík, Bernad – Skalický, Fořt, Lantoši – Rohdin, O. Roman, Aaltonen (A) – Suchý, Järvinen, Krivošík – Dvořáček, Závora, Malínek. Hosté: Sedláček (Konrád) – Ondrušek (C), Řezníček, Sirota, Černý, Rašner, Švrček, Ozols – Kusko, Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil (A), Navrátil – Káňa, Macuh, P. Musil – Kunc, Menšík, Anděl. Rozhodčí Hribik, Jaroš – Svoboda, Hynek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2030 diváků