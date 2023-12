Lev v Hradci nahrával, vyhrál, nešel na hranu: Nechtěl jsem si ty roky posr...

Stará parta, která táhla Mounftield HK poslední roky, je pryč. Radek Smoleňák, Lukáš Cingeľ, Filip Pavlík a Jakub Lev jezdí do Hradce jako soupeři. Poslední byl právě Lev, který dorazil s Plzní a slavil výhru 2:1 po nájezdech. Kdyby nesrovnal Petr Kalina, mohla Plzeň vybílit soupeře úplně. „Odšpuntoval to, každý rok si dá jeden gól, tak má splněno, stihl se trefit do Vánoc,“ s úsměvem popíchl bývalého spoluhráče Lev, který započítal gólovou nahrávku.

Je hodně sladké, když si vyslechnete potlesk, poděkování za minulé sezony a ještě mizíte domů s výhrou?

„Užil jsem si všechno i díky tomu průběhu. Moc mě těší, že fanoušci Hradce na mě nezapomněli a my předvedli solidní výkon. Nejsem nějak moc na velké emoce, ale měl jsem husinu, co mi lidi nachystali. Celkově to byla zasloužená remíza a jsme moc rádi, že se nám povedlo přidat ještě další bod po nájezdech.“

Radka Smoleňáka dojalo přivítání klubu a fanoušků k slzám před zápasem. Zaregistroval jste?

„No jasně, skončilo tady něco s lidmi, se kterými jsme si strašně rozuměli. Cingi, Smoly, Filip Pavlík a já jsme měli stejně staré děti, rozuměli si na ledě i lidsky. Kluci mi říkali, ať se sem těším. Bylo to hezký.“

Při nájezdu na vás ale fans pískali. Svět je tím pádem v pořádku, ne?

„Přesně, to k tomu patří. Tohle je sport a kdyby se hráči soupeři fandilo při nájezdu, připadal bych si blbě a ani bych nic takovýho nechtěl.“ (usměje se)

Vypadalo to, že jste čtyřicet minut neměli potíže s pověstným hradeckým pohybem. Dobrá příprava?

„Máme podobný tým jako Hradec, taky hodně bruslivých kluků. Na Mountfield se všichni chystají, oni styl nemění, funguje jim. Když dáte pak na 1:0, můžete hru trochu upravit. Ve třetí třetině jsme zbytečně moc zalezli, je vidět, že pořád ještě nejsme v takové pohodě, abychom dokázali hrát, jak chceme. Ale náznaky tam jsou.“

Umíte do soupeře zajet, vyprudit ho. Ale v Hradci jste si nezavařil. Nechtěl jste si hned na první návštěvě dělat nepřátele?

„Ne ne, to vůbec. Jen nešlo o zápas, kdy by byla potřeba soupeře zkoušet nějak rozhodit. Myslím si, že se hrál slušný hokej, hodně šancí. Sám jsem nedal v první třetině prázdnou bránu. Jsem rád, že to takhle dopadlo, když o tom tak přemýšlím, nerad bych sem přijel na první zápas, aby se v něm něco semlelo, já poslal třeba někoho hlavou na mantinel a doslova si posral dva a půl roku, který jsem tady byl.“

Začátek sezony jste měli v Plzni hodně těžký. Dalo se čekat, že to nebude úplná jízda od prvního kola?

„Abych řekl pravdu, čekal jsem, že to bude těžší. Buduje se tady nový tým, přišlo nás dost nových. Všechno si musí sednout, chemie v týmu musí taky nějak naskočit. V Hradci jsme taky dva tři roky tým budovali, až se povedl Prezidentský pohár a pak finále extraligy. Ale taky to nepřišlo hned první ročník. Tohle by mohla být i cesta teď pro nás, postupně pracovat na detailech, makat, neuhnout.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 49:14. Kalina Hosté: 38:27. Söderlund, . Söderlund Sestavy Domácí: Lukáš (J. Soukup) – Jank, Blain (C), Kalina, Pláněk, Pavelka, Freibergs, Marcel – Okuliar, Miškář, Jergl (A) – Šťastný, Tamáši, Jasper – Perret, Lalancette, Estephan – Lang, Pilař, Chalupa. Hosté: Hlavaj (Pavlát) – Malák, Laakso, Zámorský, Dujsík, Piskáček (A), Kvasnička, Houdek – Schleiss (C), Mertl, Holešinský – Söderlund, Indrák, Lev (A) – Pour, Jansa, Rekonen – Hrabík, Straka, Matýs. Rozhodčí Kika, Vrba – Rampír, Bohuněk Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 771 diváků