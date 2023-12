Pešán smekl před výtečnou Kometou: Úplně si s námi vytřela…

Poté, co Bílí Tygři před dvěma týdny přivezli domů sladké tři body z Pardubic (3:2), vypadalo to, že mašina chytla správné otáčky a rozjíždí se směr absolutní extraligová špička. Ale ne. Následovaly čtyři porážky z pěti duelů, navíc tři doma s tučným balíkem 16 inkasovaných gólů. Filip Pešán dobře ví, že pokračování v tomhle duchu je nemyslitelné. Po nedělním výprasku 1:6 s Kometou musel liberecký kouč přijmout, že rozdíl ve hře obou týmů byl obrovský. „Vysvětlení? Nemám…“ reagoval otráveně.

Po páteční porážce v Olomouci a po výkonu, který k ní vedl, bych čekal, že to proti Kometě nakopnete od první vteřiny. Ale přišel přesný opak. Čím si to vysvětlujete?

„My to nakopli od první vteřiny, akorát že do vlastního zadku... Vstoupili jsme velmi špatně do zápasu, ve třetí minutě prohrávali 0:2, nebyli jsme vůbec schopni vyrovnat se Kometě v organizaci hry, dovednostech i zkušenosti. Všechno, co jsme rozhodli na ledě a na střídačce, mělo úplně opačný efekt. Vysvětlení pro to nemám. Hned při první akci jsme nesmyslně zaspali, což velmi výrazně určilo řád první třetiny a vlastně i celého zápasu.“

Když to silnému týmu nejde svou vlastní hrou, měl by se o změnu pokusit jinou cestou. Bitka Kellyho Klímy přišla až na konci druhé třetiny za stavu 1:6. Pozdě, ne?

„Já musím opravdu smeknout před Kometou. Ať jsme zkusili cokoli, Kometa si silně a zkušeně poradila se vším. Ať už to byly provokace nebo částečná změna hry. Oni si hráli pořád to svoje, byli silní na kotouči a úplně si s námi vytřeli…“

Je skoro půlka sezony základní části, ale není právě teď po tomto víkendu Liberec na jejím začátku? Není na čase stavět hru znovu a jinak?

„Teď jsme se o tom bavili s kolegy, taky hledáme, proč jsou naše výkony nahoru dolů. Za poslední čtyři zápasy jsme dostali obrovské množství gólů, hlavně doma. Pět, pět, šest… To je neakceptovatelné. A nejsme ani dopředu produktivní. Máme několik otazníků.“

Ještě k zápasu. Okamžitě po gólu Komety na 1:4 jste sáhli k trenérské výzvě, zpozorovali jste nedovolené bránění brankáři. Sudí nevyhověli reklamaci, poslali vás do čtyř, následně do tří a manko opět narostlo. Stojíte si za svým krokem?

„Myslím, že šlo o výzvu, která se musela vzít. Jednak kvůli stavu a za další jsem přesvědčený, že byla oprávněná. Uvidíme, co mi na to v pondělí odpoví šéf rozhodčích… Myslím si, že tam došlo ke kontaktu s gólmanem, který ovlivnil jeho zákrok. Bohužel challenge byla neúspěšná a v podstatě třemi góly totálně a úplně zlomila zápas. Byl jsem si jistý, že výzva musí být úspěšná, viděl jsem to zblízka i na tabletu. Ale zápas už byl nalomený, nerad bych to všechno házel na trenérskou výzvu a její výsledek. My nemůžeme potom, co se vyhrabeme ze dna a snížíme na 1:3, v dalších dvaceti vteřinách namazat soupeři na samostatný nájezd a ještě si dát vlastní gól. A já tomu pak dal korunu s challenge.“

Steve Moses vám dal podruhé za sebou hattrick. Má pro vás smysl se na něj příště speciálně připravovat?

„Speciálně se budeme připravovat na celou Kometu. Protože jsme od ní dostali jedenáct gólů za dva zápasy. Evidentně nám tenhle soupeř nesedí.“

Vaši mladí a mladší hráči za to umí potáhnout, ale nelze to po nich vyžadovat každý večer. Jinak řečeno, starší hráči by měli přiložit víc ruku k dílu. Váš pohled?

„Samozřejmě, že nám chybí góly v důležitých momentech hry, teď především v přesilovkách. A ty hrají víceméně zkušení hráči. Když jsme se mohli nadechnout a dostat se zpátky nad hladinu, nejen že jsme si přesilovkou nepomohli, odehráli jsme je staticky. I to ukazuje na naše aktuální rozpoložení.“

A hra v kombinaci s výsledkem dopadá dost tvrdě na brankáře. Daniel Král chytá výborně, přesto předčasně střídá, aniž by za kopance mohl. Což není dobrá zpráva, že?

„Blbý to určitě je. Takhle mladý gólman, který až neférově drží celou naši organizaci nad vodou, tak my mu nepomůžeme v tom, aby měl trochu klidnější spaní. Klobouk dolů před ním, jak to zvládá.“

Dávid Hrenák je dlouhodobě mimo hru, mluvilo se o zápalu plic. Jak to s ním vypadá?

„Nevypadá to s ním moc dobře. Už se skoro plánoval jeho návrat a teď se opět na neurčito oddálil. V následujících týdnech, ne-li měsících nevěřím moc, že se vrátí. Měl zápal plic, a nyní se mu diagnóza asi vrací zpátky. Evidentně mu nezabral předepsaný druh antibiotik a nyní se zjišťuje, jaký lék by mu mohl pomoci. To je vše, co o tom vím.“

Schází hře zraněný útočník Martin Faško-Rudáš?

„Fašo byl velmi důležitou třetinou našeho prvního útoku. Ten útok přestal bodovat, přestal nás táhnout v současné chvíli. Čili vliv to má. Ale máme další dvě ofenzivní řady a třetí silovější. Tyhle útoky se měly podělit taky a nemělo by vše stát na jednom útoku. To je taky důvod, proč jsme s Kometou prohráli. Za čtrnáct dnů by Fašo mohl být zpátky.“

Dva týdny nazpět jste vyhráli v Pardubicích 3:2, místo potvrzování výsledku přišla série porážek. Neuspal hráče trochu cenný triumf?

„Myslím, že úplně ne. Kdo zápas viděl, musel nabýt dojmu, že jsme ho mohli taky výrazně prohrát. Měli jsme kopu štěstí a s výborným výkonem brankáře jsme dokázali vyhrát. Nebylo to o tom, že jsme přejeli Pardubice a pak se uspokojili z kvality naší hry. Výsledky to sice můžou naznačovat, ale další zápasy byly extrémně bojovné, čili nemůže být řeč, že by se někdo uspokojil.“

A co vaši zámořští hráči? Bek Ian McCoshen předvedl slibný start, ale teď to není ono. Jayce Hawryluk byl pár týdnů zraněný, od něj však nutně potřebujete čísla. Jak to vidíte dál do druhé půlky sezony?

„V době, kdy jsem Iana podepisoval, měl figurovat v naší přesilovce. Po jeho příchodu jsem podepsal Ronyho ( Knota ) a tím jsem Ianovi vzal trošičku vítr z plachet. Vlastně od začátku sezony. Roli, jakou jsem mu slíbil, nyní úplně nemá. Snažíme se, abychom z něj měli oboustranného obránce, ne jenom ofenzivního. Byl naším nejlepším hráčem v Olomouci, proti Kometě patřil bohužel mezi ty, kterým to tolik nevešlo. Neříkám, že je pro mě zklamáním, spíš adekvátně předvádí to, jakou šanci mu dávám.“

Talentovaný zadák Tomáš Galvas většinou hraje, proti Kometě nenastoupil. Jakému režimu podléhá jeho nasazování?

„Musí taky chodit do školy. Vím, že to zní možná trochu neprofesionálně, ale… V pátek hrál v Olomouci a domluvili jsme se, že o víkendu zůstane doma a bude se učit, protože má v pondělí zkoušky.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:09. Knot Hosté: 00:24. Kaňák, 03:10. Moses, 07:17. Moses, 27:49. Gazda, 29:41. Gazda, 30:00. Moses Sestavy Domácí: D. Král (30. Pařík) – Ivan, McCoshen, Budík, Melancon, J. Dvořák, Knot, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Klíma – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Pérez – Vlach, Šír, Pekař. Hosté: Lukeš (Kavan) – Kaňák, Lintuniemi, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda – Pospíšil, Cingel, Moses – Zaťovič (C), Holík, Flek – Vincour, Marcinko (A), Kos – Okál, Zbořil, Kohout – Kratochvíl. Rozhodčí Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 4116 diváků

