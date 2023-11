Umělá inteligence překresluje ligu. Návrh nového loga pro všechny týmy

Jak by loga ligových klubů navrhla umělá inteligence? • FOTO: koláž iSport.cz/OpenAI-ChatGPT

Před rokem dělala umělá inteligence první nesmělé krůčky. Ve svých odpovědích banálně chybovala a byla téměř nepoužitelná. Její aktuální verze je ale výrazně pokročilejší a umí i grafiku. Redakce iSport.cz má její nejnovější verzi k dispozici a zadala jí „jednoduchý“ úkol: redesign log týmů nejvyšší soutěže. Vytvoření návrhů trvalo pár desítek sekund. Výsledky? S notnou dávkou nadsázky je posuďte sami.

Postup? Ten nejjednodušší možný. Aplikace ChatGPT-4 dostala 16 jednoduchých úkolů „vytvoř nové logo fotbalového týmu...“. V přehledu naleznete vždy její první návrh.

Loga, která představily kluby v posledních letech, šla cestou jednoduchosti, s tou si umělá inteligence hlavu neláme. Návrhy jsou obecně výtvarně složité, nic, co by si průměrný šesťák kreslil do školních sešitů.

Program úmyslně dělá chyby v typografii, proto nevložil název žádného týmu do loga správně. Se zachováním původního stylu je tak musel upravit grafik Sportu.

Navržená loga jsou seřazena vzestupně podle aktuální tabulky FORTUNA:LIGY po 16. kole.