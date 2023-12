Gazda, bek s ofenzivní DNA. Trenéra v Brně překvapuje. Překoná rekord?

Chyť to, jestli to dokážeš! Extraligoví gólmani mají problém. Jmenuje se Daniel Gazda. Šestadvacetiletý zadák Komety spustil od modré čáry ostrou palbu a po necelé polovině základní části je na jedenácti trefách. Rekord soutěže, který drží Kanaďan Brady Austin (18), se ocitá v akutním ohrožení. „Podporu útoku má v DNA,“ říká Martin Hamrlík, jeho nedávný kouč ve Zlíně a dvojnásobný nejlepší střelec mezi obránci.

V mládí vypálil u rodičů na zahradě na branku stovky, možná tisíce puků. Teď se Danielu Gazdovi tréninková dřina zúročuje. V Brně hraje první sezonu a jako jediný dokáže držet krok s vyhlášeným kanonýrem Stevem Mosesem (nyní 12 gólů). Jak je to možné? „Má skvělou střelu a dobře pracuje na modré,“ vysvětluje Martin Hamrlík, bývalý produktivní extraligový bek.

Gazdův typický zásah? Dělovka golfákem v přesilovce nad levým kruhem po přihrávce Adama Zbořila. V početní výhodě skóroval pětkrát, ve čtyřech případech zapsal Zbořil jako útočník v roli obránce první asistenci. Třikrát byl do nacvičené kombinace s gólovým koncem zapojen další centr Petr Holík. Přitom to není tak, že by efektivní obránce trávil na ledě dvě minuty jako v minulosti ofenzivní bombarďák Peter Mueller. Brněnští trenéři poctivě točí dvě pětky, občas zbude na tu Gazdovu třeba jen půlminutka.

Od půlky října do začátku listopadu měl bodový půst, v osmi startech zaznamenal jedinou nahrávku. Na čas vypadl i z přesilovkové rotace. V posledních dnech se nicméně