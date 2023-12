Flynn zpět v Plzni, opět pod palbou nadávek: Nejlepší odpovědí je výhra

Do nepřátelského prostředí se vrátil poprvé od jarního incidentu z play off. Tehdy se už nedokázal udržet, když na něj při pozápasovém rozhovoru sprostě nadával plzeňský fanoušek a důrazně si s ním začal vše vyříkávat. I tentokrát si ze strany diváků vyslechl své. Na výkon to ale vůbec nemělo vliv. Oscar Flynn si připsal gól, dvě asistence a pomohl k výhře Liberce 3:1. „Na tohle utkání jsem se připravoval. Věděl jsem, že to nebudu mít jednoduché ani já, ani tým,“ vysvětloval.

Po nevýrazných výkonech máte výhru za tři body. Spokojenost?

„Od začátku to bylo odbojované. Vstoupili jsme do toho dobře, vyhrávali jsme osobní souboje a nedávali jsme soupeři žádné šance. Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli.“

Chtěli jste se po nepovedeném zápase s Kometou, ve kterém jste dostali šest branek, zaměřit hlavně na obranu?

„Stoprocentně. Měli jsme kvůli tomuhle x meetingů a věděli jsme, že se to stávat nesmí. Dávali jsme si pozor a výsledek nás těší.“

Zlepšili jste ve hře kromě obrany ještě něco jiného?

„Byla větší chuť, vyhrávali jsme souboje a byli jsme víc pospolu. Myslím, že věcí bylo daleko více.“

Jak moc velký rozdíl byl v početních výhodách mezi Plzní a vámi?

„Samozřejmě je pilujeme. Připravujeme se na každého soupeře jinak. Dneska se nám podařila jedna využít z chaosu. Kvůli tomu jsme vyhráli. Přesilové hry jsou stoprocentně důležité a musíme se s nimi naučit otáčet zápasy.“

Poslední dvě utkání jste byl bez bodu. Pomůže vám, že jste se dokázal prosadit?

„Určitě. Myslím si, že jsme nehráli úplně špatně, akorát někdy to prostě nepadá. Jsem rád, že jsme ožili, a doufám, že to bude pokračovat.“

Kvůli opravě špatného ledu byla prodleva před začátkem třetí třetiny. Bylo to nepříjemné?

„Jsme připravení hlavou, že půjdeme do zápasu. Někdy se to takhle semele. Člověk s tím nic neudělá a musí se soustředit jenom na to, co ovlivní. Nás to nějak nepoložilo a hráli jsme pořád dobře.“

Přišla za stavu 2:1 informace od trenéra, ať víc bráníte střední pásmo?

„Instrukce jsme měli takové, že pořád máme hrát to stejné. Pořád po nich chodit, protože malý led jim nesvědčí. Někdy po střídání vyplyne, že se zahustí střední pásmo, ale pokyny byly spíš chodit aktivně.“

Hrál jste v Plzni poprvé od jarního incidentu v play off. Jaký to byl zápas pro vás osobně?

„Hrálo se mi docela dobře. Popravdě jsem čekal, že to bude daleko horší. Až pak ke konci začali fanoušci něco skandovat. Nejlepší odpovědí je prostě výhra. Jsem za to moc rád.“

Vyhecovaly vás provokace od diváků o to víc?

„Určitě. Na tohle utkání jsem se připravoval. Věděl jsem, že to nebudu mít jednoduché ani já, ani tým.“

Může vás výhra nakopnout k lepším výsledkům?

„Doufejme, že teď začínáme vítěznou šňůru. Hrajeme s Boleslaví před pauzou, takže bychom chtěli vyhrát ještě tenhle zápas, aby přestávka byla relativně v klidu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 37:53. Mertl Hosté: 27:10. Melancon, 45:35. Hawryluk, 58:35. Flynn Sestavy Domácí: Hlavaj (Pavlát) – Malák, Zámorský, Laakso, Dujsík, Piskáček (A), Kvasnička, Houdek – Schleiss (C), Mertl, Holešinský – Söderlund, Indrák, Lev (A) – Pour, Jansa, Rekonen – Hrabík, Straka, Matýs. Hosté: Pařík (D. Král) – McCoshen, Melancon, Budík, Knot, Ivan, Galvas, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Klíma – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Pérez – Vlach, Šír, Pekař. Rozhodčí Pražák, Květoň – Brejcha, Gerát Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3256 diváků