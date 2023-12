Fanoušci Vítkovic: Nadávky a „drogová psaníčka“ létaly na střídačku Hradce

Hokejisté Rapperwillu po rychlém obratu vstoupili do čtvrtifnále play off Ligy mistrů s Vítkovicemi výhrou 2:1 • instagram.com/@scrj_lakers_1945

Dramatické okamžiky u hradecké střídačky se strhly po poslední střele. V prodloužení ji na vítkovickou bránu poslal David Šťastný, urval tím pro svůj tým vítězství v prodloužení. Vítkovičtí dřeli, měli i na tři body, protože šancí v závěru normální hrací doby měli dost. I v prodloužení. Ale Jan Lukáš chytal skvěle.

Ochranka u hradecké střídačky zasáhla rychle, i tak jeden z vítkovických fandů prolomil část ochranného plexiskla. „Co na nás házeli? Nevím, nic se nestalo,“ nechtěl vířit emoce hradecký asistent Peter Frühauf.

Na co ostravští fandové reagovali? Semifinále posledního play off mezi Vítkovicemi a Mountfieldem HK bylo extrémně dramatické, rozhodovalo až prodloužení sedmého duelu. Do finále šli Hradečtí, získali stříbro. V květnu ovšem dostalo výraznou kaňku, protože Kevin Klíma, Graeme McCormack a Martin Štohanzl měli pozitivní dopingové testy. Právě po odběrech během série s Vítkovicemi. Zpráva přišla až po sezoně. A kromě toho, že byli přistižení hráči vyřazeni z kádru, se zatím nic nestalo.

Ostravští fandové soupeře nejdřív na dálku popíchli dvěma transparenty. Na jednom z nich připomenuli i svého bývalého gólmana a odchovance Patrika Bartošáka, který v Hradci Králové také nedávno skončil. Na prvním transparentu bylo napsáno: „Co neseženeš: Plutonium. Střízlivého Bartošáka. Disciplinárku při dopingu.“ Na druhém: „Dopingem proti chřipce.“

„Já jsem v Hradci nový, ale nějaká chorea jsem čekal na každém zápase,“ líčil upřímně hradecký útočník David Šťastný, který po minulé sezoně přišel z Mladé Boleslavi. „Tady to bylo poprvé. Vyostřené to bylo, to se dalo čekat. Někdy je to až za hranou, když třeba jdeme z ledu a pokřikují na nás věci, co už jsou za hranou. Nedá nic dělat, je to sport, fans tohle milují, patří to k tomu.“

Jaké nadávky přes čáru Šťastný myslel? „Feťáci, feťáci,“ bylo například slyšet z ochozů. „Pro fanoušky je to něco nového, mohou toho využít, vymyslet nové pokřiky, chorea a dnes jsou hodně nápadití,“ krčil rameny.

Co přesně lítalo na střídačku, si Šťastný v reálu nevšimnul. Byl mezi slavícími hráči na ledě. „Až v kabině jsem se dozvěděl, že tam lítaly nějaké pytlíky, já to neviděl. Nelíbí se mi to, ale je to jejich rozhodnutí. My to přejdeme, nebudeme to řešit.“

Útočník Jonáš Peterek, který si připsal premiérovou trefu za Vítkovice, s emocemi počítal. Byť ani on nebyl aktérem posledního semifinále. „Ty zápasy byly hodně vyhrocené, sledoval jsem je a něco jsem i čekal,“ připustil Peterek. „Takže mě to extra nepřekvapilo. Některé věci byly možná trochu za hranou, ale jinak nevím, co bych k tomu měl říct.“