Ty ubožáku, uslyšel Kousal nadávku. Radovat se nechtěl, oslava mu ujela

V Mladé Boleslavi se Pavel Kousal vyučil extraligovému řemeslu a nyní ji svébytně děkuje. Sparťanský útočník se s bývalým chlebodárcem nemazlí, proti Bruslařům vždy skóruje. Trefil se v každé z předchozích dvou partií a v pátek opět. Co zápas, to gól! Pražané odvezli triumf 6:3 a vyhráli popáté z posledních šesti případů. „Je to blbý, ale Boleslav je asi můj oblíbený soupeř, navíc jsem jí dal gól i v přípravě v Poděbradech,“ vybavil si Kousal.