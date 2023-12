Hovorku štvala ztráta. A reprezentace? Splněný sen, vždycky ji sleduju

Na bruslích měří Mikuláš Hovorka (22) přes dva metry, ale v extralize už nevyčnívá jen centimetry. Líbí se jeho výkon, dobře umí podpořit ofenzivu. Od pondělí ho čeká první reprezentační akce v kariéře, vyžádal si ho Radim Rulík. V pátek bek těžce kousal porážku v Pardubicích v prodloužení 3:4. „Škoda, do třetí třetiny jsme šli s tím, že budeme hrát jednoduše a urveme to tady,“ mrzela ho ztráta vedení 3:1. Pak ale mluvil i o tom, jak se těší na reprezentační výjezd.

Nejdřív k zápasu. Předvedli jste brilantní druhou třetinu, Pardubicím povolili jen čtyři střely na bránu. V čem jste viděl vaši sílu?

„Byl to hlavně opak první části. Je škoda, že jsme nedali ještě čtvrtý gól, šancí na to taky bylo dost, hromada přesilovek. Martin Hanzl nás dostal parádně z nájezdu do náskoku 3:1, pak tam byla hned další tutovka. Pardubice jsou dobrý tým, a my pak blbě sehráli třetí třetinu. Byly tam chyby, opravdu škoda. Mohli jsme mít v klidu tři body.“

Ve druhé třetině jste hráli výborně střední pásmo. Proč se nedařilo tohle udržet dál, došly síly?

„Ne, to bych neřekl. Ve druhé třetině se střední pásmo hraje spíš i proto, že je daleko střídačka. Ne úplně vždycky se dá napadat. Nakonec fakt štve, že máme jen bod, hodně to mrzí.“

V pátek Pardubice, v neděli jedete na Spartu. Jedná se i o dobrý test pro vás, abyste se naladil na reprezentační režim?

„Nejen pro mě, pro nás všechny je to skvělý test, že si zahrajeme proti dvěma nejlepším týmům v Česku. Z Pardubic máme aspoň bod, ale mohly být tři.“

Tušil jste, že vás má Radim Rulík na svém seznamu?

„Poslední dobou jsem dostával určité signály, že bych mohl jet. Ale oficiální nebylo nic, navíc se pořád může cokoliv stát, blbě se zraníte, něco se pokazí. Doufám tedy, že se nic nepřihodí.“ (klepe na zeď)

Nemáte ani jeden mládežnický sraz, je pohádka, že ve vaší druhé extraligové sezoně míříte k vysněné metě?

„Minulou sezonu bych si něco podobného nedovedl představit, dva tři roky zpátky už vůbec ne. Hrál jsem první ligu na Slavii a tohle je splněný sen, moc se těším. Doufám, že mi turnaj vyjde, abych si třeba řekl i o další kemp.“

První turnaj, kde národní tým likvidoval všechny tři soupeře, jste sledoval?

„Koukal jsem se na všechny zápasy, tohle mě hodně zajímá, vždycky sleduju v pauze reprezentaci. Byla paráda se dívat, jak kluci hráli, výborný hokej. Doufám, že teď jenom navážeme.“

Je národní tým i další škola a možnost se posouvat?

„Určitě mě to posune, poprvé si zahraju na mezinárodní scéně, získám zkušenosti.“

Jen v Budějovicích vám tahle akce před Vánocemi vyprázdní asi peněženku, ne?

(usměje se) „Asi tam něco budu muset Pecháčkovi (pozn. Lukáši Pechovi) hodit. Ale tak to chodí, s tím se nedá nic dělat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:16. Hyka, 44:24. Kolář, 47:12. Košťálek, 64:33. Košťálek Hosté: 16:54. Hovorka, 18:10. Pýcha, 24:57. Hanzl Sestavy Domácí: Will (Klouček) – T. Dvořák, Čerešňák, Kolář, Košťálek, Bučko, Hrádek, Zdráhal – Cienciala, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček, Paulovič. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Pýcha, Doudera, Kachyňa, Gulaši, Hovorka, Vráblík – F. Přikryl, Kondelík, Ordoš – M. Beránek, Harris, D. Simon – Koláček, Toman, Valský – Chlubna, Hanzl, Kříž. Rozhodčí Veselý, Ondráček – Rampír, Thuma Stadion Enteria arena, Pardubice