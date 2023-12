Dynamo vytáhlo s Motorem otočku. Ale režim „průvan“ místy děsil

Z borců v modrých dresech sálalo ohromné zklamání. Bod z Pardubic byl málo, tohle pro ně mělo skončit lépe. České Budějovice mohly ukrást všechno. Když po čtyřiceti minutách vedete 3:1 a máte pocit, že soupeř moc neví kudy a netuší kam? Z toho se dalo vytřískat mnohem víc než jen bod za porážku 3:4 po prodloužení.

„Mají dobrý tým. My jsme třetí třetinu sehráli asi blbě, škoda,“ litoval bek Mikuláš Hovorka. „Štve to, víme, že jsme si mohli odvést tři body v lize, hráli jsme na ledě nejlepšího týmu v lize a my mohli vyhrát,“ přidal čerstvý reprezentant a autor jedné z tref Motoru.

Místy se totiž v pardubické hře objevovaly prvky předvánočního úklidu: větráte, takže otevřete dveře i okna. V hokeji režim „průvan“ není úplně šťastný, což bylo cítit už ve středu při Lize mistrů, kdy Dynamo schytalo šest gólů od Raumy. „Když to řeknu blbě, navázali jsme na výkon z Ligy mistrů. Úplný start zápasu dobrý, ale pak jsme se nechali hodně vylučovat, naše hra ideální určitě nebyla. Až závěr se zase povedl,“ shrnul utkání nejzkušenější pardubický bek Jan Kolář.

Pardubice znovu vyráběly hrubky, ztrácely kotouče, vyráběly fauly a místy působily dost neorganizovaně. Motor si naopak velmi dobře počínal ve středním pásmu, uměl favorita zastavovat, nepouštět ho k sobě.

Ve druhé třetině dokázaly Budějovice soka vyloženě zmrazit, pustily ho jen ke čtyřem střelám. Kouč Ladislav Čihák při vyšší marodce stáhl z tribuny Martina Hanzla, poslal ho na trestné střílení a tahle činnost je luxusní rodinnou zbraní. Disciplínu má skvěle zmáknutou o pět let starší bratr Robin, který hraje švédskou ligu za Timrä. Martin udělal dvě vlnovky přes osu hřiště, hodil si puk na bekhend a dostal svůj tým do vedení 3:1.

Nakonec Dynamo ukázalo sílu. Všechno odstartovalo snížení Koláře a obrat zařídily přesilovkové dvě trefy Jana Košťálka. První ve 48. minutě, druhá v prodloužení. „Sami jsme věděli, že když budeme hrát v pěti a to, co potřebujeme, musíme je porazit,“ hlásil Kolář.

Pardubice se extrémně zlepšily, jak kdyby se od druhé pauzy začal hrát úplně jiný zápas. „Musíte na ledě nechat všechno za stavu 1:3. Zlepšili jsme pohyb, soupeře tlačili, hrnuli se do branky a bylo tam i hodně střelby,“ vypočítával asistent Marek Zadina.

Celkově si pardubičtí trenéři z bitvy odnesli dost studijního materiálu, co na poradách rozebírat. „Ve druhé třetině jsme to nebyli my, soupeř nás opravdu přehrával, my se nedostali do tempa,“ mračil se asistent Marek Zadina. „Ale když si vezmu, že jsme zápas otočili a jakým způsobem tým přistoupil ke třetí třetině? Ukázal, že je morálně silný, za tohle mu patří dík,“ přidal. Jen za šest vyloučení během prvních 32 minut hry rozhodně pohlazení nerozdával: „To se stávat nesmí. Nesmí.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:16. Hyka, 44:24. Kolář, 47:12. Košťálek, 64:33. Košťálek Hosté: 16:54. Hovorka, 18:10. Pýcha, 24:57. Hanzl Sestavy Domácí: Will (Klouček) – T. Dvořák, Čerešňák, Kolář, Košťálek, Bučko, Hrádek, Zdráhal – Cienciala, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček, Paulovič. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Pýcha, Doudera, Kachyňa, Gulaši, Hovorka, Vráblík – F. Přikryl, Kondelík, Ordoš – M. Beránek, Harris, D. Simon – Koláček, Toman, Valský – Chlubna, Hanzl, Kříž. Rozhodčí Veselý, Ondráček – Rampír, Thuma Stadion Enteria arena, Pardubice