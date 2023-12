Táta Barinka: Marcel překvapil i mě. Odmítnutá repre? Bylo to trochu jinak

Vítkovické rozjezdy jim jdou. Když před sedmnácti lety do Ostravy přišel obránce Michal Barinka, trefil se hned při premiéře a po dvou duelech měl 3 body (2+1). Jeho syn Marcel má podobně raketový start, z osmi extraligových zápasů nasbíral stejný počet bodů (5+3). „Po pravdě, i mě překvapil,“ neskrývá bývalý reprezentační bek. „Když to jde, na zápasy chodím a jsem nervózní i za něj.“

Do Ostravy přišli ve 22 letech ze zahraničí. Michal Barinka měl v té době za sebou 34 zápasů v NHL, jeho vyženěný syn Marcel šest sezon v Rakousku, zámořské juniorce a v Německu. Do vítkovické kabiny oba zapadli okamžitě. K osmi ligovým bodům přidal šikovný útočník i gól v prvním čtvrtfinále Ligy mistrů v Rapperswilu. V úterý Ostravané od 18 hodin hrají odvetu. „Když jsem byl v Olomouci na prvním Marcelově zápase ve vítkovickém dresu, tak se mi hned vybavil ten můj první,“ vzpomíná Michal Barinka na prosinec 2006. „Hráli jsme proti Znojmu, Trvka (Jiří Trvaj) v bráně a já mu dal z půlky hřiště gól. Okamžitě mi to skočilo do hlavy a taky jsem to Marcelovi říkal. Začátky pro nás oba ve Vítkovicích super!“

Přiznám se, nečekal jsem, v jakém tempu Marcel do ligy vletí. Vy jste takový rozjezd odhadoval?

„Po pravdě, pro mě je to taky překvapení. Je super, že začal takhle. Že sbírá body a Vítkovicím se jakžtakž začíná dařit. Je zajímavé, jak příchod dvou lidí (Barinka, Peterek) změní hru celého týmu.“

Měl jste prsty v příchodu do Vítkovic?