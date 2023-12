Pardubice - Olomouc 8:2. Lídr zpět na vlně. Demolici řídil Kaut čtyřmi body

Před zápasem se divákům představil obránce Libor Hájek, který dopoledne absolvoval po svém příchodu do Dynama první trénink, ale do hry ještě nezasáhl.

Jeho noví spoluhráči se dostali do vedení již v 5. minutě, kdy Kaut střelou z kruhu překonal brankáře Sedláčka. Aktivnější Pardubice se dostávaly do dalších šancí, Bučko ani Mandát neuspěli. Východočeši se podruhé prosadili v 17. minutě, kdy přesilovku využil Radil přesnou střelou po Kautově přihrávce.

Hanáci mohli snížit ve druhé třetině, ve slibné pozici zakončil Anděl, jenže Will chytil puk do lapačky. Vzápětí Bučko poslal puk do jízdy Poulíčkovi, který prostřelil Sedláčka. Po další Kautově střele se puk zastavil těsně před brankovou čárou. Zanedlouho už Radil zvýšil na 4:0.

V závěru druhé třetiny rozehráli hosté přesilovku, kterou si přenesli do třetího dějství, ale neprosadili se. Východočeši pak navýšili skóre, když se v rozmezí necelých čtyř minut trefili Kaut, Musil a Sedlák.

Pardubický kapitán, jehož gól rozhodčí kontrolovali u videa, již překonal Konráda, jenž po šestém gólu Dynama nahradil v olomoucké brance Sedláčka.

Hanáci, z jejichž sestavy v průběhu zápasu vypadli zranění Škůrek a Orsava, se prosadili až ve 48. minutě. Do horního růžku branky se trefil Ondrušek. Následně hosté hráli početní výhodu, kterou využil Knotek. Dynamo pak ještě zvýraznilo své vítězství bleskovým využitím přesilové hry.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:15. Kaut, 16:39. Radil, 27:38. Poulíček, 36:17. Radil, 41:41. Kaut, 43:35. A. Musil, 45:05. Sedlák, 57:25. Cienciala Hosté: 47:55. Ondrušek, 49:08. Knotek Sestavy Domácí: Will (Klouček) – T. Dvořák, Čerešňák, Kolář, Košťálek, Bučko, Hrádek – Říčka, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Cienciala, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Paulovič. Hosté: Sedláček (44. Konrád) – Ondrušek (C), Rutar, Mareš, Škůrek, Černý, Švrček – Kusko, Knotek (A), Bambula – Kunc, Nahodil (A), Navrátil – Plášek ml., Macuh, Orsava – Klimek, Anděl, Menšík. Rozhodčí Ondráček, Vrba – Ondráček, Rampír. Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 8343 diváků

