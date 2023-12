Jágrův návrat: tradice před zápasem, pořád to v něm je. A za tohle ven?

Jaromír Jágr a návrat na led? Čekalo se, kdy to přijde. Přišlo to ještě před Vánoci, 51letý legendární útočník naskočil za Kladno v 28. kole Tipsport extraligy na ledě Pardubic. Očekávanou porážku (3:4) proti lídrovi tabulky sice neodvrátil, i tak si připsal asistenci u branky Jakuba Strnada. Celkem odehrál téměř 14 minut, při jeho pobytu na trestné lavici Dynamo trestalo. Co dalšího ukázal Jágrův návrat mezi mantinely?

Mezi lidmi hezky zahučelo, když moderátor zápasu četl soupisku Kladna. Pár desítek minut před zápasem se ochozy neslo, že Jágr nastoupí. Ale jako vážně? Ano, vážně. Držel si své tradice, jako by se nic neměnilo. Na led šel poslední, obsadil pozici na pravém kraji střídačky. Samozřejmě nesměl chybět masér, který mu těsně před zápasem prohnětl jeho obří stehna. Tak do akce! Celkem bavilo, jak se k němu po chvíli sklonil Jakub Voráček, jeho někdejší učeň, v zápase jeho trenér.

Rozjezd měl pomalejší, což má i logiku. První ostřejší zápas od dubna, zrovna proti Pardubicím... Střídání si nenatahoval, snažil se mít spíš kratší intervaly, průměrně zhruba 30 sekund. Když na led skákala čerstvá Sedlákova formace, rychle střídal. Při kličkované na modré, zpomalil hru a za ním najel do pásma bek Jiří Ticháček, takže se pískal ofsajd. Hned za ním jel, aby ho pochválil. Obránce situaci řešil skvěle, on ji zbrzdil a věděl to. Občas mu kotouč na začátku uskočil.

Pořád to tam je

Vlažným krokem se rozjel do pardubické třetiny, proti sobě měl Libora Hájka. Od mantinelu udělal Jaromír Jágr pohyb na střed hřiště, kotouč si hodil dobře a v tu chvíli opravdu i celkem svižně daleko od beka Pardubic. Hájek by na něj dosáhl, leda, kdyby si na hůl přivázal ještě hrábě. Útočník Kladna vypustil ostrou střelu zápěstím, kterou doklepl do branky Jakub Strnad. Takhle se narodil gól Rytířů na 1:3 ve 25. minutě a současně to byl i první bod pro jedenapadesátiletého hráče v nové szeoně.