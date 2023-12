Čísla v extralize má lepší než ve slabší soutěži. Pařík je v Liberci king

Logiku by dávalo mít výraznější statistiky v prokazatelně horší Chance lize než v extralize. Lukáš Pařík se však vzpírá stereotypům, díky čemuž Liberec získal obsluhu výtahu do horních pater nejvyšší soutěže. Bývalý juniorský reprezentant jasně přechytal hradeckého Fina Laurikainena a přidal svůj podpis pod sladkou středeční výhru kompaktních Tygrů 5:2 pod Bílou věží. Ta vynesla vítěze na čtvrtou příčku tabulky.

Původně přišel jako záskok k Danielu Královi ve chvíli, kdy kvůli těžké respirační nemoci vypadl na dlouhé měsíce Dávid Hrenák. Import z Litoměřic dostal šanci v období, kdy Liberci haprovala hra, což celkem neférově odnášel Král. Ani jeho výborné zákroky nepomáhaly k bodům, a tak když onehdy Pešánovi hoši tekli doma s Kometou 1:6 v půli boje, Pařík vystřídal otráveného parťáka a už ho zpět nepustil.

A je otázkou, kdy se tak stane. Dvaadvacetiletý Pařík následně vyválčil triumf 3:1 v Plzni (32 zákroků), doma pak deptal Boleslav (4:1 a 23 zásahů). Třetí tříbodový večer v řadě obstaral v Hradci. Zatímco v Litoměřicích si během 15 partií zapsal souhrnnou úspěšnost 91,20 % a necelé tři góly na zápas, o patro výš si hýčká úplně jiná a příjemná numera (94,9 % a 1,52 gólu).

Když na to přišel dotaz, Pařík se do široka usmál. „V Chance lize se hraje jiný styl hokeje, rozdíl je to veliký. Třeba v tom, jak vám pomáhají beci. Řekl bych, že spousta maličkostí dělá ve finále značný rozdíl mezi oběma soutěžemi,“ porovnal.

Severočeši ukázali svou lepší tvář, bodový sběr vystavěli na týmové lopotě, výborné hře před vlastním brankovištěm, kde hráči vyblokovali značné množství hradecké palby. Vypořádali se i s podivným metrem sudích, výtečně si vedli v oslabeních. „Skvělý zápas! Kluci odehráli parádně všechny třetiny s drobným polevením ve druhé. Ale celkově pecka,“ zářil Pařík.

Veze se na vlně, hýří sebedůvěrou. Přesně někoho takového teď Pešán a spol. nutně potřebují. „Je to vynikající pocit, ale nesmí mi to vlézt do mysli, musím dál makat a nepřestávat na sobě pracovat,“ reagoval gólman, jakmile se stočila řeč na tři vychytané duely po sobě. S Králem si sedli, mají společná témata, dohromady je jim pouhých 42 let, což je unikum. „Je mezi námi zdravá konkurence, která nás žene dopředu a to je základ všeho,“ těší Paříka.

Z výskoku na čtvrtou pozici má radost, ale to je tak všechno. „Zatím to jsou tři výhry, až se dostaneme dál, můžeme se o tom bavit. Myslíme jen na další zápas a musíme ho odehrát stejně skvěle jako tenhle,“ vyhlásil vysoký chlapík, který dál chytá v litoměřické výzbroji.

A nikdo ji z něj nestáhne, dokud se bude vyhrávat. „Nebudu kazit něco, co vyhrává,“ smál se. „Když to funguje, tak ať to mám… V kabině na to po Plzni padly narážky, ale nehrotím to. Pro mě je důležité, že mám na prsou tygra. To je jediné, co mě zajímá. Strašně rád jsem se vrátil do téhle skvělé organizace a moc mě těší, že můžu být její součástí.“

A jak to bude s dalším nasazováním v libereckém brankovišti? Podle aktuálních potřeb a pocitu, dá se říci. „Nemáme danou jedničku, navíc Dan Král byl teď nemocný. Lukáš naposledy vychytal dvě vítězství, nebyl důvod, aby nešel opět do brány. Oba kluci jsou mladí, přesto velice kvalitní. Rozhodujeme se aktuálně před zápasem,“ řekl k tomu Jiří Kudrna, Pešánova pravá ruka.

Pro Paříka má jen slova chvály. „Když k nám v průběhu sezony přišel, nešel do cizího prostředí, dlouhé roky působil v naší mládeži. Má něco odchytáno, dařilo se mu v první lize a dokazuje, že je kvalitním gólmanem. V budoucnu by se mohl stát skvělým brankářem. Jeho poslední výkony jsou fantastické. Je to mladý kluk, chce pracovat, což je pro nás velice pozitivní.“

Budoucnost původní jedničky Dávida Hrenáka zůstává dál nejasná. „Sami nevíme, jak dlouho jeho absence bude ještě trvat. Ale nevypadá to, že by se v horizontu jednoho dvou týdnů vrátil. Přejeme mu brzké uzdravení, je to taky mladý kluk a ti by měli být na hřišti a dělat to, co je baví,“ uzavřel Kudrna.

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE