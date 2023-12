Rekord v Třinci. Ať už je konec, přáli si gólmani. Fanoušci si vyžádali mladíka

I třetí bitva mezi Třincem a Spartou šla do prodloužení. A potřetí ji urvala Sparta. Tentokrát to byl opravdu maraton. Oba gólmani Ondřej Kacetl i Jakub Kovář byli pořádně splavení. „Snad to neuslyší trenér, ale já už si přál, ať je konec,“ usmíval se Jakub Kovář. Ondřej Kacetl na tom byl stejně. „Je to rekord? Fakt?! No... Bylo to pořádně dlouhý,“ oddechl si Kovář.

Nejemotivnější moment? Když se z třineckých ochozů zhruba kolem páté, šesté série začalo snášet skandování: „Sikora! Sikora!“ Fandové si do nájezdů žádali teprve sedmnáctiletého mladíka. Proti Spartě měl několik velmi povedených momentů, ve 45. minutě byl blízko premiérové trefě.

Trenéři nejdřív na nájezdy posílali matadory Nestrašila, Růžičku, Voženílka, dvakrát i dvacetiletého Haase. Ve čtrnácté sérii vyslyšeli hlas lidu. Na led šel Petr Sikora.

„Bylo to něco šíleného,“ reagoval mladý útočník na skandování svého jména. „Neskutečný pocit, že si mě takhle žádají.“ Nohy se mu prý netřepaly. „V pohodě, nebyl jsem rozklepaný.“ Zkušený Kovář proti němu vyjel, zkusil vypíchnout puk. Sikora pohotově vystřelil nad jeho tělo. Mladík se pak při bouřlivé oslavě u střídačky poroučel k zemi. „Měl jsem obrovskou radost, oslava úplně nevyšla podle představ. Brankář mě překvapil, nečekal jsem to vůbec, trochu jsem znejistěl, ale vyšlo to.“

Vítězný gól mu ovšem následně „sebral“ Vladimír Sobotka, pokračovalo se. Sikora pak jel ještě jednou, ale blafák už mu Kovář přečetl. „Měl jsem vystřelit. Brankář byl zajetý, špatně jsem to vyřešil, šel jsem do kličky...“

Rekordní sérii nakonec ukončil Roman Horák. Nekompromisní dělovkou. „Věděl jsem, že Káca (Kacetl) blafáky umí, tak jsem natáhl,“ popsal Horák. „V minulosti dal takhle z nájezdů hodně gólů Marián Hossa, jsem rád, že to vyšlo.“

Třinecký gólman Ondřej Kacetl neměl proti dělovce šanci. „Ten golfák je vždy buď anebo,“ krčil rameny. „Počítáte se vším možným. Že trefí mezi nohy, nebo golfák jen naznačí a udělá kličku. Když trefí takhle pod víko, je to těžké.“

Jak šly nájezdy

TŘINEC:

Nestrašil -, Vrána -, Voženílek +, Pánik -, Růžička -, Voženílek -, Růžička -, Nestrašil -, Haas +, Pánik -, Haas -, Kundrátek -, Nestrašil -, Sikora +, Sikora -, Marinčin -, Růžička –

SPARTA:

Horák +, Konečný -, Kousal -, Kestner -, Irving -, Sobotka -, Horák -, Mužík -, Kousal +, Kestner -, Kousal -, Chlapík -, Konečný -, Sobotka +, Forman -, Sobotka -, Horák +

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 57:25. Kundrátek Hosté: 36:25. Konečný, . Horák Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Polášek, Nedomlel – M. Růžička (A), Voženílek, Nestrašil – Kurovský, Vrána (C), Pánik – Hrehorčák, M. Roman, Sikora – Haas, Čacho, Dravecký (A). Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Kempný, Irving, Němeček, T. Tomek, Moravčík, Pavlák – P. Kousal (A), Sobotka (C), Forman (A) – Chlapík, Horák, O. Najman – Kestner, Lajunen, Buchtele – Hauser, Konečný, Mužík. Rozhodčí A. Jeřábek, Šír – Lederer, Axman Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 826 diváků