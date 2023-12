Jágrův centr Pytlík: Byl s Gretzkym nejlepší na světě, rady poslouchám

Nejde začít jinak, kroutil jste se bolestí. Jste po ráně ve třetí třetině celý?

„Jo, v pohodě. Měl jsem dole chránič, dostal jsem do kolena, ale dobrý. Vzal jsem si prášek, už zabírá.“ (usměje se)

Převládá víc naštvání, že body v Pardubicích byly celkem reálné, nebo spíš hrdost, že jste na ledě lídra smazali manko z 0:3 na 3:3?

„Těžký, můžeme být rádi, že jsme proti silnému týmu, který má všechno hodně propracované, zahráli takhle. Jenže měli jsme na to, abychom ho potrápili, něco na jeho ledě uhráli. Body jsme mít mohli, takže tak nějak oboje. Na jednu stranu slušný pocit, ale taky děsná škoda.“

Šéfoval jste si své pravé křídlo?

„Šéfovalo spíš mě, o tom žádná. (usměje se) Jarda Jágr mi dával hodně rad, abych přizpůsobil hru trochu jemu. Přeci jen, nemůžu hrát jako s jinými. Moc rád jsem vedle něho nastoupil, podle mě hrál slušně.“

Co jste musel přizpůsobit?

„Třeba když to nakopnu zezadu rychle, nahodím puk, tak je potřeba udělat něco jiného. Je lepší hru otočit zpátky, být taky víc blízko u sebe, pomáhat si. Jsem rád, že tyhle rady dostávám, kéž by nám to spolu klapalo.“

Není těžké se z rad nepodělat?

„Někdy je složitější je vstřebat, protože jich je hodně. Byl to s Gretzkym nejlepší hráč na světě, pořád hokej vidí skvěle. Beru, co mi říká, chci podle toho taky hrát.“

Dá se zápas vedle Jágra užít?

„Hráli jsme spolu už před dvěma roky, takže už jsem trochu čekal, co přijde a co ode mě bude chtít. Já se snažím plnit všechno, co potřebuje. On je legenda, dám do toho všechno. Ale současně si i myslím, že mě to nesvazuje.“

Jak dlouho jste věděli, že Jágr nastoupí?

„V reprezentační pauze jsme tušili, že by se to mohlo stát. V úterý trénoval už normálně v sestavě, takže tam to bylo asi jasné.“

Je mu 51 let, což zní šíleně. Ale zase je to Jaromír Jágr, hokej má v sobě. Co znamená pro Kladno na ledě?

„Lidi asi budou psát, že mu je dost. Ale když se každý podívá, co dovede v útočném pásmu? Udrží se na puku, je velký a těžký, kotouč mu neseberete. Pořád to tam je.“

Navíc rovnou vytáhl parádní dlouhou kličku kolem Hájka, dobře vypálil a nastartoval cestu za vyrovnáním na 3:3. Lahůdka, co ukázal?

„Určitě, tohle jsou přesně jeho věci, které dovede. Super akce.“

Pomůže Kladnu, že na sebe strhne pozornost a vy ostatní budete mít trochu klid?

„No, hlavně taky nerad prohrává, takže by bylo dobré začít vyhrávat i s ním. To by byl asi ideální scénář.“

Jasně, ale musí se hrát lépe než v minulé sezoně, ne? Do play off máte relativně blízko, náskok na poslední Boleslav vypadá slibně.

„Vypadá to lépe než minulou sezonu, kdy jsme byli my o dost bodů za ostatními. Na jednu stranu můžeme říkat, že to špatný není, jenže pak je taky potřeba vidět, kolik zápasů jsme prohráli ve třetí třetině, nebo dostali jen jeden bod, když jsme sahali po třech. Mohli jsme být někde úplně jinde. Ale to jsou kdyby.“