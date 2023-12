Matýs dal gól a rozhodl nájezdy: V Litvínově jsem trefoval jen tyčky

Jaký to byl zápas?

„První dvě třetiny jsme byli jasně lepší, určovali jsme tempo. Ve třetí třetině jsme to chtěli odběhat, udělat jim to nepříjemné. Škoda faulu a vrácených vteřin. Ale v nájezdech jsme rozhodli.“

Bylo to díky vašemu druhému pokusu. Popíšete, co jste provedl?

„První jsem nedal. Gólman mě trošku podrazil, myslel jsem, že pojedu znovu. Ale pak jsem si řekl, že nebudu nic vymýšlet a zkusím mu to prostřelit po ledě mezí nohy. Vyšlo to.“

Vaše lajna s Indrákem a Söderlundem byla hodně aktivní, měli jste dost šancí, Švéd Söderlund vás jen v první třetině poslal do dvou. Jednou jste zasáhl tyčku, že?

„Poslední tři zápasy, co jsem hrál v Litvínově, jsem pokaždé dal tyčku, ale gól ne. Tou třetí se to asi prolomilo a následně jsem se tady konečně trefil. Hodně jsme bruslili, ještě na malém hřišti jsme si vypracovávali díky aktivitě šance.“

Miroslav Indrák napřed prožil smolný moment, kdy usměrnil přihrávku do vlastní branky. Ale z dorážky jeho střely jste pak vyrovnával na 1:1.

„Odrazilo se to ke mně, štěstíčko jsem měl já. Příště to třeba rovnou prostřelí. Sedlo nám to. A Tim Söderlund nás zvedl. Je to šikovný, bruslivý hráč.“

Na obou stranách bylo hodně střel, proč padlo tak málo gólů?

„V téhle sezoně nám to tam celkově moc nepadá. Ale když budeme hrát pořád takhle aktivně a mít tlak do brány, určitě se to prolomí. Bavili jsme se o tom a říkali, že si pro výhru musíme jít, chodit do brány. Jsme rádi, že jsme urvali vítězství, i po tom smolném závěru.“

Necítili jste tam trochu křivdu?

„Taková jsou pravidla. Měli jsme před sezonou školení, že je možnost se podívat na záznam, i na vysokou hůl. S tím nic neuděláme, ale jsme rádi za dva body.“

Co může takové vítězství znamenat dál?

„Určitě nám dodá sebevědomí, ale v pátek nás čeká další těžký zápas proti Budějovicím, do kterého půjdeme zase nanovo. Musíme zase makat a zvládnout ho taky.“