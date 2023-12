Odejitý Aaltonen o Boleslavi: Občas jsem neměl páru, co se po mně chce

V roce 2014 se Juhamatti Aaltonen dostal i do hvězdami nabité sestavy Finska pro olympijské hry v Soči • Profimedia.cz

Příchod Juhamattiho Aaltonena do Mladé Boleslavi se klubu postaral o velkou reklamu • Michal Beránek / Sport

Na vánočních trzích v Mladé Boleslaví ho můžete potkat, ačkoli do kádru místních Bruslařů už nepatří a na českou štaci rozhodně nebude vzpomínat v nejlepším. Finský mistr světa Juhamatti Aaltonen byl před týdnem ukončen a uvolněn ze služeb posledního klubu extraligy. Přesto nejspíš stráví Vánoce s rodinou v tuzemsku a počká si tu na novou štaci. „Ale na nějaké Polsko a další stupidity nemyslím,“ říká 38letý kreativní útočník v rozhovoru pro finský Ilta Sanomat .

Z Bruslařského klubu je venku osm dnů, ale oficiálně se pakt roztrhal v podstatě v posledních hodinách. „Teď mě odsud teprve oficiálně propustili, takže můžu jít zase dál. Nechápu, co s těmi papíry trvalo tak dlouho. Všechno jsme vyřídili už minulý týden, ale pak to začalo stát na místě,“ postěžoval si útočník, jehož letní přesun ze severu do Česka neměl daleko k hlasitým fanfárám.

Aaltonen je hokejová ikona, ve Finsku ukrutně populární. Vymyká se totiž zažité představě o chladných Seveřanech a strojově hrajících plejerech. Je bezprostřední, oblíbený, umí udělat zábavu. Hodně společenský tvor. A jen tak mimochodem pořád výborný hokejista. Možná jen lehce náladový.

Extraliga se těšila, co tu šampion předvede. Dostal kapitánské céčko na dres, začal velmi dobře, zapisoval bod na zápas, řídil boleslavské přesilovky. Ale postupem času šel dolů ruku v ruce se střemhlav letem celého týmu.

Po vyhazovu kouče Jiřího Kalouse mu nástupce Richard Král hledal i jiné než VIP místo v sestavě. Při hře pět na pět se Aaltonen začal vytrácet. Ještě zkraje prosince při zápasech s Olomoucí (2:4) a Spartou (3:6) dostal přes 22 minut, následně v Liberci (1:4) jen necelých 14 minut a přišla rozlučka. Jakmile Král řekl do médií, že není spokojen s výkony zahraničních hráčů, začalo být jasno, co bude následovat. Faktem je, že zahraniční hráč jeho kvalit a nákladů musí předvádět víc. Otázkou je, zda to vůbec v mizerné Boleslavi šlo.

Aaltonen pro finský web zmínil, že po Kalousově odchodu se jeho pozice začala zhoršovat. „Potom se tu nemluvilo skoro ani slovo anglicky,“ popsal. „Hovořilo se česky a sledovala se videa.