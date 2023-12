Trenér Sparty o rekordních nájezdech v Třinci: Já jim do zakončení nekecám

„Třinec vytáhl z rukávu dva mladé hráče, což se mu vyplatilo,“ ocenil i trenér vítězného týmu Pavel Gross. „I když podruhé už se Kovy (brankář Jakub Kovář) od mladých nenechal nachytat. Je to pěkné, můžou si zkusit, co umějí.“

Haas se Sikorou se mezi exekutory dostali také proto, že Ocelářům už nějaký čas chybí zranění ofenzivní lídři Marko Daňo a Libor Hudáček. Slovenští reprezentanti shodně naposledy hráli před měsícem v Mladé Boleslavi. Od té doby jsou na marodce. A ještě nějaký čas budou. Spartě pro změnu v nájezdech chyběl z elitních útočníků Michal Řepík, který se zranil během poslední reprezentační akce.

„Myslím, že když se nájezdy natahovaly, tak na obou střídačkách už pak v této fázi byli i někteří hráči, co už ani nechtěli jet,“ pousmál se Gross. „Led už taky nebyl nejlepší, takže v jednoduchosti je síla. Ale já klukům do způsobu zakončení nekecám, sám jsem nájezdy nikdy nechtěl jezdit...“

Dosavadním rekordem základní části bylo třináct sérií z ledna 2023 mezi Vítkovicemi a Litvínovem. Tehdy uspělo sedm střelců, vítězný nájezd si připsal Michal Gut. Jedenáct sérií bylo ve stejném roce k vidění i mezi Plzní a Olomoucí (24. listopadu 2023) a před patnácti lety mezi Vítkovicemi a Třincem (25. listopadu 2008).

Pro zajímavost, před patnácti lety byl v Ostravě u dlouhé nájezdové série i Richard Pánik, současná třinecká opora. Stejně tak Jan Peterek, Rostislav Martynek nebo Jan Výtisk, kteří jsou stále v třinecké organizaci. Peterek je sportovním ředitelem klubu, Výtisk s Martynkem hrají v partnerském Frýdku-Místku. Stejně jako Vladimír Svačina, který byl před patnácti lety hráčem Vítkovic. A jejich dres v té době na sobě měl i Václav Varaďa, bývalý hráč a trenér Třince.

Sedmnáct sérií je i absolutní rekord samostatné české soutěže pokud počítáme i play off. Ve druhém finále 1994 mezi Pardubicemi a Olomoucí (1:2 sn) bylo k vidění celkem patnáct sérií. Tehdy se ovšem v rozstřelu dohrávala celá kola o 10 pokusech.

„Bylo to dlouhé, už ani nevíte, co mají hráči za výmysl,“ vrátil se k aktuálnímu maratonu mezi Třincem a Spartou brankář Ondřej Kacetl. „Vím, co ti kluci dělají jeden dva nájezdy, ale pak už se zkouší a vymýšlí různé věci. Je to o trpělivosti. Kdo je trpělivější, kdo to ustojí. Že to je rekord, je hezké, ale moc bych si přál, kdyby to byl vítězný rekord pro nás.“