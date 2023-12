Tak jsem tu. Nový Bartošák? Fin při debutu nezazářil, kouč se ho zastal

Nový Patrik Bartošák? Po úvodním extraligovém vystoupení to nevypadá. Eetu Laurikainen ve středu proti Liberci neuchvátil, zkraje partie působil nervózně, čtyřikrát inkasoval, Hradec padl 2:5. Je však nutné brát v potaz, že šlo o Finův první kontakt se zdejší ligovou scénou. „Proč Mountfield? Zeptali se mě, jestli bych přišel, že o mě mají zájem. Tak jsem tu,“ odpověděl 30letý Seveřan, šampion Ligy mistrů 2018.

Poslední finalista vstoupil do sezony s vytuněnou brankářskou dvojicí Bartošák – Kiviaho. Dvě jedničky na jeden flek. V půlce sezony nezůstal kámen na kameni a do klíčového období, jež se blíží, bude nasazovat pár Lukáš – Laurikainen. Bude to stačit? Musí.

Kiviaho si totiž logicky řekl o změnu štace, brankář takové jakosti nemůže dlouhodobě vysedávat na bidle. Deku na střídačky mu obstaraly Bartošákovy perfektní výkony. Spolehlivý Fin odešel do Saipy, z opačné strany dorazil Jan Lukáš. Pořád cajk. Do té doby, než vedení klubu přestalo přivírat oči nad Bartošákovými neúčastmi na tréninku (oficiální důvod) a s jedničkou škrtlo kontrakt.

A protože od vyhlédnutého Júlia Hudáčka klub nakonec dal ruce pryč, musel najít rychlé náhradní řešení. Nese jméno Eetu Laurikainen. Chlapík, jenž v sezoně chytá už za třetí mužstvo po Jyväskylä (9 startů) a Turku (10). Ani na jedné z adres se nedostal nad úspěšnost 90 procent.

V Hradci ji od něj budou vyžadovat. V reprezentační přestávce s ním v Hradci pracovali tak, aby byl schopen Tygrům úspěšně čelit. Úplně se to nepovedlo. Inkasoval hned z první solidní liberecké střely na branku, byť lehce tečované. Polehčující okolnost? Extraligu a její hráče absolutně nezná. V Hradci pobývá sotva pár týdnů. „Vyhrát může jenom jeden a teď už s tím nic neuděláme,“ pokrčil rameny po zápase. „Možná kdybychom skórovali v úvodních přesilovkách, mohl zápas vypadat a dopadnout jinak. Nebo kdybychom o trochu lépe blokovali některé střely, které skončily v naší síti,“ přemýšlel nahlas. „Nehráli jsme špatně, ale soupeř se svými šancemi naložil lépe než my, dal o dva góly víc a pak ještě do prázdné. Někdy zkrátka prohrajete. Možná jsme až moc ztráceli puky,“ našel ještě negativum.

Laurikainen nepůsobí nepřístupně či odtažitě, ale docela mile. Poznal i zámoří, kde se zajímal Edmonton a dva roky jej cepoval v juniorské WHL, poté přidal dva v AHL. V období 2018 až 2020 zapsal tři starty za reprezentaci a třeba v minulé sezoně slušně pochodil v Lausanne, kde se v důležité statistice vyšponoval nad 91 procent. Něco v tom chlápkovi zkrátka musí být.

V Mountfieldu doufají, že poroste každou odchytanou třetinou a taky že v hlavě nebude mít binec jako jeho předchůdce. A v neposlední řadě, že se jednička Jan Lukáš nezraní.

„Byl to jeho první zápas, měl spoustu dobrých zákroků, úvodní liberecké góly byly víceméně vlastňáky. První střela tečovaná, při druhé šlo o nepřehlednou situaci v brankovišti. Myslím, že jsme mu neulehčili start a bohužel prohráli. Určitě ne však jeho vinou,“ postavil se očekávaně za Laurikainena jeho kouč Tomáš Martinec.

Nyní půjde o to Fina vyladit. Což je kompetence respektovaného Roberta Horyny, jenž má u áčka v péči už čtvrtého gólmana během pár měsíců. V oboru je známý a jistě ví či aspoň tuší, jak Eetua štelovat. Aby se cítil co nejdřív jako doma v Liize. „Obě ligy jsou dobré,“ znělo první Finovo porovnání. „Pro lepší hodnocení budu potřebovat víc odchytaných utkání. Po prvním je těžké srovnávat.“

Nad hradeckou pobídkou příliš neváhal. To ani nešlo. Tlačil čas. „Bylo to jednoduché. Zeptali se mě, jestli bych sem šel, že o mě mají zájem. Tak jsem tu,“ pravil suše. Cíle si před sebe nestaví zrovna nízké. „Vím, že kluci naposledy hráli finále, takže zbývá učinit další krok. Po minulé zkušenosti si to přejeme všichni včetně mě,“ dal najevo, že sebevědomí mu rozhodně nechybí.

Eetu Laurikainen

Narozen: 1. února 1993 (30) v Jyväskylä

1. února 1993 (30) v Jyväskylä Výška/váha: 183 cm/84kg

183 cm/84kg Kariéra: Swift Current Broncos/WHL (2012-14), Espoo Blues (2014/15), Bakersfield Condors/AHL (2015-17), Hämeenlinna (2015/16 a 2020-22), Jyväskylä (2017-20 a 2022-23/24), Lausanne (2022/23), Turku (2023/24), Mountfield HK (2023/24)

Swift Current Broncos/WHL (2012-14), Espoo Blues (2014/15), Bakersfield Condors/AHL (2015-17), Hämeenlinna (2015/16 a 2020-22), Jyväskylä (2017-20 a 2022-23/24), Lausanne (2022/23), Turku (2023/24), Mountfield HK (2023/24) Největší úspěchy: vítěz Ligy mistrů 2017/18

vítěz Ligy mistrů 2017/18 Bilance ve finské Liize: 266 zápasů, 100 výher

266 zápasů, 100 výher Bilance ve švýcarské NL: 14 utkání, 9 výher

14 utkání, 9 výher Bilance v reprezentaci: 3 zápasy, 2 výhry

