Kladno s Jágrem na Spartě padlo. Derby pro Vítkovice, Boleslav zabrala

Vary ovládly i druhé západočeské derby

Hokejisté Karlových Varů porazili ve 30. kole extraligy Plzeň 4:1 a po šesti zápasech naplno bodovali. Hattrickem se na druhé výhře Energie v západočeském derby v sezoně podílel útočník Dávid Gríger. Karlovy Vary se posunuly na 9. místo tabulky, Plzeň je jedenáctá.

Domácím se ideálně vydařil vstup do utkání. V čase 0:23 byl vyloučený Rakonen a nabídnutou přesilovku využil Gríger. Plzeňáci po obdržené brance přidali na důrazu a tlačili se za vyrovnáním. Nejblíže ke vstřelení gólu byl Holešinský, který v 6. minutě nabruslil až před Frodla, ale nedokázal puk dotlačit za brankovou čáru.

Nepříjemný moment v závěru úvodní části potkal karlovarského kapitána Černocha, který po zásahu pukem do obličeje zůstal otřesen, do druhé třetiny ale nastoupil s ochranným košíkem.

Na začátku druhé třetiny dohrávala Plzeň přesilovou hru, ale vyrovnat nedokázala a ve 26. minutě se skóre měnilo opět na druhé straně, A opět se o to zasloužil Gríger, který zužitkoval nahrávku Kangasniemiho.

Hosté se i díky častým vyloučením domácích hráčů dostávala stále více do tlaku a jenom díky vynikajícímu Frodlovi nezužitkovali své šance Rekonen ani Indrák. Ve 39. minutě ale přece jen snížili, když Pour prudkou střelou využil přesilovku. Plzeňští se však ze vstřelené branky neradovali dlouho, o 24 vteřin později se potřetí v zápase trefil Gríger po šikovné teči Procházkovy přihrávky.

V závěrečné třetině se hráčům z lázeňského města výborným pohybem a celoplošným napadáním podařilo eliminovat tlak hostů. Plzeň se v závěru pokusila duel zdramatizovat při power play, Frodla ale nepřekonala a naopak počtvrté inkasovala.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:58. Gríger, 25:41. Gríger, 38:59. Gríger, 58:03. O. Beránek Hosté: 38:35. Pour Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Rohan, Stříteský, Pulpán (A), Bartejs, Rulík – O. Procházka, Gríger, Kangasniemi – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek (A) – Redlich, Jiskra, Kružík – Koffer, R. Přikryl, Kofroň. Hosté: Hlavaj (Pavlát) – Malák, Zámorský, Laakso, Dujsík, Piskáček (A), Kvasnička, Houdek – Pour, Lev (A), Rekonen – Söderlund, Indrák, Matýs – Holešinský, Jansa, Schleiss (C) – Hrabík, Straka. Rozhodčí Jaroš, Květoň – Lhotský, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 5576 diváků

Litvínov zvládl souboj o čtvrté místo

Hokejisté Litvínova v přímém souboji o čtvrté místo v extraligové tabulce odrazili nápor Liberce, v zápase 30. kola porazili Bílé Tygry 6:3. Čtyřmi body za dva góly a dvě asistence se na tom podílel kapitán Vervy Ondřej Kaše. Liberec neuspěl po sérii tří výher.

V první třetině si soupeři otevřeli střelnici, padlo šest gólů, dva hned ve druhé minutě v rozmezí pouhých 12 vteřin. Liberecký Bulíř dostal hosty do vedení po přečíslení a kličce do forhendu, jenže vzápětí se prosmýkli za obranu Tygrů dva domácí hráči a Abdul zblízka zasunul puk do odkryté branky.

Obrat Vervy dokonal Ondřej Kaše dvěma údery během 45 sekund, nejdříve zakončil sólo blafákem do bekhendu, vzápětí využil přesilovku tečí Jaksovy střely. Jenže to nebylo v úvodní části hry všechno. V oslabení ujel liberecký Rychlovský, a ač faulovaný, v pádu zasunul puk mezi Tomkovy betony a snížil na 2:3. Uběhlo jen 38 sekund a Verva odpověděla. Tvrdou ranou se ve dvojnásobné přesilovce trefil nad Paříkovu lapačku mladší z bratrů Kašových David.

Liberec měl ve druhé třetině střeleckou převahu, ale nepropsal ji do skóre. V krátkém sledu dvakrát trefil tyčku litvínovské branky, a tak platilo nedáš - dostaneš. V polovině zápasu domácí podnikli brejk v oslabení a střelu Jurčíka vyrazil Pařík nešťastně jen do spoluhráče Bulíře, od nějž kotouč putoval do sítě. Hosté sáhli k rošádě mezi třemi tyčemi, pozici v brankovišti místo Paříka zaujal Král. Oba soupeři pak stihli promarnit přečíslení. Litvínov ještě v poslední minutě druhé části ztratil útočníka Guta, který odkulhal do kabiny.

Hned zkraje třetí třetiny byli Tygři blízko snížení, přečíslení dvou na jednoho sehráli dobře, jenže Tomek se skvěle přemístil a akrobaticky puk po pokusu Najmana vyrazil. Litvínov mohl soupeře dorazit v další výhodě o dva muže, přesilovka trvala bez sekundy minutu, jenže příliš v ní nezahrozil. Přesto se ještě pět tisícovek diváků gólů dočkalo. Nejdříve domácí Hlava tečoval střelu Ondřeje Kašeho z úhlu, vzápětí korigoval pokusem zpoza kruhu Šír.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:33. Abdul, 11:24. O. Kaše, 12:09. O. Kaše, 17:28. D. Kaše, 30:08. Jurčík, 54:30. Hlava Hosté: 01:21. Bulíř, 16:50. Rychlovský, 55:57. Šír Sestavy Domácí: M. Tomek (Klika) – Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel (A), Czuczman, Šalda – Koblasa, Gut, Kudrna – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Jurčík, Urban. Hosté: Pařík (31. D. Král) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Klíma – Vlach, Šír, Pérez. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Brejcha, Hnát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5042 diváků

Boleslav ukončila sérii šesti proher

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 30. kole extraligy Brno 3:1 a uspěli po sérii šesti porážek. Kometu doma přehráli i podruhé v sezoně. Dvěma góly se na výhře posledního týmu tabulky podílel útočník Róbert Lantoši. Brno neuspělo počtvrté za sebou.

Domácí vstoupili do zápasu aktivněji a byl to obránce Osburn, kdo se jako první ocitl ve velké šanci. Boleslavský bek ale překvapivý samostatný únik na Lukeše přesně zakončit nedokázal. A tak udeřilo na druhé straně, když u mantinelu vybojoval puk Zbořil a naservíroval jej do slotu pro Okála, který zblízka prostřelil Růžičku.

Mladá Boleslav se ale dočkala ještě do přestávky vyrovnání. V závěru přesilovky vyzval v útočném pásmu k zakončení Järvinen Lantošiho a nejproduktivnější hráč domácích si se zakončením věděl rady.

Osburn si spravil chuť v úvodu třetiny druhé. Krivošík obkroužil útočné pásmo a nalezl amerického beka v předbrankovém prostoru. Boleslav tak vedla po čtyřiceti minutách o jeden gól.

V polovině třetí třetiny vlétl do útočného pásma ve formě hrající Lantoši a střelou přes obránce dal poslednímu týmu tabulky už dvoubrankový náskok. Ten si Boleslav donesla až do konce zápasu, i když musela v závěrečných třech minutách odolávat brněnské power play. Středočeši doma uspěli po čtyřech prohrách, Kometa si naopak venku připsala čtvrtou prohru za sebou.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:06. Lantoši, 24:08. Osburn, 49:20. Lantoši Hosté: 09:45. Okál Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), F. Pavlík, Gewiese, Osburn, Jánošík (C), Bernad, Štibingr – Krivošík, Järvinen, Lantoši (A) – Hradec, Fořt, Skalický – Rohdin, O. Roman, Malínek – Dvořáček, Závora, J. Půček. Hosté: Lukeš (Kavan) – Ščotka (A), Lintuniemi, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda – Pospíšil, Cingel, Moses – Vincour, Marcinko (A), Kos – Zaťovič (C), Kollár, Flek – Okál, Holík, Zbořil – Kohout. Rozhodčí Kika, Mejzlík – Špůr, Blažek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2972 diváků

Sparta vyhrála popáté v řadě

Hokejisté Sparty porazili v utkání 30. extraligového kola Kladno 5:3. Pražané vyhráli popáté za sebou a snížili manko na vedoucí Pardubice na pět bodů. Předposlední Rytíři naopak popáté v řadě neuspěli a na Mladou Boleslav mají po výhře Bruslařů nad Brnem (3:1) k dobru už jen tři body. Dva góly vítězů vstřelil před 12.707 diváky útočník Vladimír Sobotka.

Utkání předcházela minuta ticha za oběti čtvrteční tragédie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, po níž bylo odložené páteční 29. kolo. Jakmile zápas začal, sparťané se chopili taktovky a byli podle očekávání o poznání aktivnějším týmem. Ve čtvrté minutě je mohl poslat do vedení Sobotka, za zády kladenského gólmana Brízgaly však zazvonila levá tyčka. O chvilku později zakončoval z otočky Chlapík, Brízgala však dobře zasáhl pravým betonem.

V polovině úvodní dvacetiminutovky sudí poprvé vylučovali, když se proti pravidlům provinil Hejda. Záhy přišla také první větší možnost Rytířů. Do sóla ujel v oslabení Melka, jeho úmysl o bekhendovém zakončení mezi betony však strážce domácího brankoviště Kořenář dobře přečetl. Horákův dobře mířený pokus vytěsnil Brízgala ramenem. Pak už se Pražané radovali: Jágrovo vyloučení potrestal úspěšnou dorážkou Sobotka.

Ve druhé třetině Sparta ještě přidala a na Brízgalu se valila jedna velká šance za druhou. Řepík hned v úvodu nabil Horákovi, kladenský gólman mu však sebral gólovou radost skvělým zákrokem. Ve 25. minutě se hosté dostali do přečíslení tří na jednoho, které však nedokázali kloudně zakončit. Na druhé straně přišel okamžitě trest, když zavěsil pod horní tyčku Kousal. Jen o necelou minutu nato Forman v přečíslení dvou na jednoho připravil palebnou pozici pro Chlapíka a bylo to 3:0.

Následoval oddechový čas Rytířů, ale ani ten sparťany v rozletu nezastavil. Brzy po jeho skončení napálil levou tyčku Kestner. V oslabení při Moravčíkově trestu měl velkou možnost Horák, již v plném počtu zakončoval přečíslení Krejčík, pak připravil Mužík nádhernou zpětnou přihrávkou "tutovku" pro Konečného, všichni si ale vylámali zuby na skvělém Brízgalovi. Ani on však už nemohl ve 36. minutě odvrátit čtvrtý zásah po Sobotkově ráně.

Na začátku třetího dějství mohl přidat další gól Tomek, Brízgala však zasáhl lapačkou. Další obrovskou možnost měl Konečný, tváří v tvář kladenskému gólmanovi ale neuspěl. Ve 47. minutě se naopak poprvé radovali Rytíři, když Kořenářovo čisté konto odmazal Procházka. Domácím stačilo na odpověď jen 32 sekund - čtyřbrankový náskok jim vrátil ranou bez přípravy Krejčík.

Přesto přišla ještě zápletka. Kladenští jako kdyby si vzpomněli, jak v posledním vystoupení smazali tříbrankové manko na ledě lídra Pardubic. V rozmezí 34 sekund na přelomu 48. a 49. minuty snížili Kusý a Smoleňák. Sparta rázem vedla jen 5:3 a její trenéři sáhli k oddechovému času. Uklidnit domácí mohl Krejčík, jenže nedal. Kladenští se hnali za kontaktním zásahem, v závěru to zkusili s dlouhou hrou bez gólmana, ale Jágr zblízka Kořenáře nepřekonal.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:28. Sobotka, 24:22. P. Kousal, 25:19. Chlapík, 35:44. Sobotka, 46:50. Krejčík Hosté: 46:18. M. Procházka, 47:46. Kusý, 48:20. Smoleňák Sestavy Domácí: Kořenář (Cichoň) – Moravčík, Krejčík, Němeček, Irving, Kempný, Mikliš, T. Tomek – Řepík, Sobotka, P. Kousal – Forman, Horák, Chlapík – Buchtele, Lajunen, Kestner – Mužík, Konečný, Hauser. Hosté: Brízgala (Bow) – Hejda, Dotchin, Babka, Ticháček, Slováček, Veber – Kusý, Klepiš, Tralmaks – Jágr, Pytlík, Strnad – Melka, M. Procházka, Bláha – Jarůšek, Smoleňák, Sideroff. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Hynek, Šimánek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 12 717 diváků

Vítkovice vyhrály v derby po více než roce

Hokejisté Vítkovic zvítězili ve 30. kole extraligy na ledě mistrovského Třince 4:2 a bodovali v šestém utkání v řadě. Čtyři z nich vyhráli. Oceláři poprvé v sezoně prohráli třikrát za sebou, v derby s Vítkovicemi neuspěli po čtyřech zápasech a poprvé od 2. listopadu 2022.

Hosté se dostali do vedení v 11. minutě, kdy otevřel skóre Barinka, který tak bodoval popáté za sebou (4+4). Vítkovice přišly o těsný náskok v téměř dvouminutovém oslabení tří proti pěti. Po vyloučení Auvitua nabídl domácím dlouhou přesilovou hru dvou mužů v poli Claireaux vyhozením puku z vlastního pásma mimo hrací plochu. Šancí nepohrdl po 49 sekundách Růžička, jenž se trefil z pravého kruhu k bližší tyči.

Ostravskému klubu vrátil vedení v osmnácté minutě Bukarts tečí střely Radka Jeřábka. Zvýšit mohli ještě v úvodní třetině Dej a Kalus, na druhé straně nevyzrál Růžička na Machovského.

Chlán vstřelil v úvodu prostřední části třetí gól hostů v přesilové hře, ve které zamířil přesně z pravého kruhu ke vzdálenější tyči. Rychle odpověděl Pánik, který dostal na levém křídle puk do jízdy a vymetl horní roh Machovského branky.

Na začátku třetí třetiny se radovali hosté po střele Barinky ze čtvrtého gólu, ale rozhodčí ihned rozpažil, že gól neplatí kvůli faulu Lakatoše. Vzápětí poslal hosty do tří Mikuš, který podrazil ve vyložené šanci Marinčina. Domácí ale v 88 sekund dlouhé výhodě dvou mužů akce většinou překombinovali a Machovského pořádně neohrozili.

Vítkovice po ubránění oslabení odskočily ve 47. minutě na rozdíl dvou branek, když Grman překvapil Kacetla nahozením puku na branku. Machovský ve vyložené šanci vychytal Čacha. Definitivní pojistku odmítl Vondráček, který v přečíslení dva na jednoho minul branku. Na opačné straně ztroskotal Pánik v úniku na Machovském a domácí vyšli naprázdno v 85 sekund dlouhé hře bez brankáře.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:39. M. Růžička, 24:17. Pánik Hosté: 10:43. Barinka, 17:36. Bukarts, 22:08. Chlán, 46:30. Grman Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Polášek, Nedomlel – M. Růžička (A), Voženílek, Nestrašil – Kurovský, Vrána (C), Pánik – Hrehorčák, Holinka, M. Roman – Haas, Čacho, Dravecký (A). Hosté: Machovský (Klimeš) – Raskob, Percy, Grman, Mikuš (A), L. Kovář, Auvitu, R. Jeřábek – Lakatoš (C), Dej (A), Kalus – Peterek, Barinka, Fridrich – Vondráček, Krieger, Bukarts – R. Půček, Chlán, Claireaux. Rozhodčí Šír, Vrba – Hlavatý, Axman. Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5400 diváků

Motor posedmé v řadě doma vyhrál

Hokejisté Českých Budějovic porazili ve 30. kole extraligy Hradec Králové 4:2, doma vyhráli posedmé v řadě a bodově se dotáhl na šesté Východočechy. Mají však utkání k dobru. Vítězný gól vstřelil ve 37. minutě obránce Ondřej Kachyňa.

Hned při prvním střídání mohl otevřít skóre domácí Ordoš, ale neprosadil se zblízka proti gólmanu Lukášovi. Na trestnou lavici brzy usedl hostující Okuliar a Jihočeši v přesilovce dokonale rozchytali Lukáše.

Následovala série vyloučení na obou stranách, která narušila plynulost hry. Krátce proti sobě stáli soupeři pouze se třemi hráči a volný prostor mohl využít Okuliar. Hrachovinu ale nepřekonal. Na druhé straně se ve slibné šanci neprosadil Gulaš.

V úvodu druhé části propadl při útočné aktivitě domácí Hovorka a hosté získali přečíslení, z něhož Okuliar vytěžil vedoucí gól. Rychlou odpověď našla útočná formace budějovických mladíků. Chlubna a Koláček jeli na samotného obránce a druhý jmenovaný skóroval střelou z levé strany.

Do šance se dostal také hradecký Lalancette, ale před polovinou základní hrací doby Hovorka z pravého kruhu nahodil na branku kotouč, který propadl za Lukáše a kapitán Gulaš ho zblízka zametl za čáru.

Hosté reagovali zvýšeným úsilím. Hrachovina musel zastavovat pokusy Jaspera a Pavelky. V pokračující akci vyplaval sám před brankoviště Motoru hradecký Lang a vyrovnal forhendovou kličkou.

Za necelou půlminutu ale vrátil Jihočechům vedení Kachyňa. Prosadil se střelou švihem od modré čáry. Gólman Lukáš nedokázal reagovat při zakrytém výhledu. A mohlo být pro domácí lépe, Filip Přikryl ale trefil ve 40. minutě z pravé strany tyčku.

Na začátku třetí třetiny nedokázal zblízka zvýšit Štencel, jenž dostal přihrávku zpoza branky od Harrise. Z rychlého protiútoku neuspěl ani Lang. Hosté zkoušeli vyrovnat při trestu Kachyni, ale domácí jim povolili jedinou šanci, kterou nevyužili.

Z rostoucího tlaku Východočechů se vymanil Přikryl, nevyzrál však na Lukáše. Do přečíslení dva na jednoho se potom dostali Ordoš s Kubíkem. Druhý z nich vzal zodpovědnost na sebe a namísto přihrávky bekhendovou střelou přidal čtvrtý gól. Hradečtí již zápas zdramatizovat nedokázali ani v závěrečné power play.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:42. Koláček, 28:17. Gulaš, 36:47. Kachyňa, 55:55. Kubík Hosté: 20:54. Okuliar, 36:08. Lang Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Hovorka, Pýcha, Kachyňa, Štencel, Vráblík, Štich – Ordoš, Kondelík (A), Kubík (A) – Gulaš (C), Harris, M. Beránek – Valský, F. Přikryl, D. Simon – Koláček, Toman, Chlubna. Hosté: Lukáš (Laurikainen) – Blain (C), Pavelka, Pláněk, Kalina, Freibergs, Marcel, Gaspar – Zachar, Estephan, Šťastný – Jergl (A), Tamáši, Okuliar – Jasper, Lalancette, Perret (A) – Lang, Pilař, Chalupa. Rozhodčí Hradil, Cabák – Klouček, Thuma Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6421 diváků