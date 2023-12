Lantoši tahá Boleslav z bryndy: Už jsme zapomněli, jak máme slavit

Zase to byl on. Róbert Lantoši zařídil ve svátečním 30. kole Tipsport extraligy výhru Mladé Boleslavi nad Kometou (3:1). Prosadil se dvakrát po parádních akcích. „Je to super pocit. Už jsme i zapomněli, jak se máme po zápase radovat,“ usmíval se slovenský útočník. Sezonní bilanci zlepšil už na 13 gólů a 11 asistencí, posunul se do elitní desítky extraligového bodování. A Bruslaři se zase nadechli, manko na předposlední Kladno stáhli na tři body.

Přesně po měsíci se Bruslaři radovali z výhry. Naposledy bodovali 26. listopadu na ledě Kladna, od té doby zapsali šest porážek. Uspěli až na druhý svátek vánoční proti oblíbenému soupeři. Kometa totiž z posledních 16 zápasů v Mladé Boleslavi vyhrála jedinkrát…

Za vítězstvím se Králova družina ale musela pořádně probojovat. Od 10. minuty prohrávala, tak nějak jste ale z tribuny tentokrát cítili, že domácí nepříznivé skóre nerozhodí. „Bylo to mentálně těžké. To je na tom celé náročné, že jsme vespodu a zápasy se prohrávají. Ale jednoduše jsme věřili, že zápas dotáhneme do vítězného konce, protože jsme to potřebovali,“ uvedl hrdina zápasu Lantoši.

Právě slovenský štírek, který se i přes hrůzostrašnou týmovou sezonu prezentuje v téměř každém utkání ve výborném světle, ještě do první sirény srovnal. V přesilovce se dostal za obranu Komety a po bekhendovém blafáku skóroval. „Oni na mě zapomněli, že si tam najíždím,“ pousmál se. „Matti Järvinen mě tam pěkně viděl a posunul mi puk. Já už pak neměl tak těžkou práci.“

Druhou trefu si Lantoši schoval na třetí třetinu, když už Boleslavští vedli po gólu Zacha Osburna. S pukem na holi přebruslil z obranného až do útočného pásma a perfektní ranou nachytal Štěpána Lukeše. Zbytek zápasu si už Bruslaři dokázali pohlídat i díky větší bojovnosti, než měla Kometa. „Soupeř si za tím šel od začátku víc. Chtěli to víc, to je jednoduchý, nic víc k tomu nejde říct,“ povídal zklamaně brněnský útočník Jakub Flek.

V podobném duchu hovořil na tiskové konferenci i trenér Jaroslav Modrý: „Nehráli jsme dobře. Musíme víc bojovat, víc se dostávat do předbrankového prostoru, aby bylo těžší proti nám hrát a abychom za to byli odměněni.“

Zatímco z kabiny Komety byl po čtvrté porážce v řadě slyšet hlasitý proslov, o kousek vedle se mohlo alespoň trochu slavit. „Trošku jsme si zakřičeli, máme radost, ale každá výhra trvá jen do půlnoci. Takže se jdeme vyspat a jdeme se připravit na další zápas,“ připomněl Lantoši další důležitý duel. Mladá Boleslav ve čtvrtek na domácím ledě přivítá Karlovy Vary.

Rodák z Prievidze pokračuje ve famózní formě. Daří se mu i přes soužení týmu, gólem nebo asistencí se podílel na 24 z 56 boleslavských gólů (42,85 procent). „Je to moje práce. Jsem tu od toho, abych ty góly dával. Na ledě se cítím dobře, v hlavě jsem dobře nastavený. Zažil jsem už horší věci, takže takové věci mě nezlomí,“ povídal. Jeho výkonů si pochopitelně cení i spoluhráči. „Lanto tam je od gólů, buď aby je připravil nebo zakončil. Svoji roli si plní na jedničku, od začátku sezony je to náš nejlepší hráč na ledě,“ vysekl poklonu brankář Jan Růžička.

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:06. Lantoši, 24:08. Osburn, 49:20. Lantoši Hosté: 09:45. Okál Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), F. Pavlík, Gewiese, Osburn, Jánošík (C), Bernad, Štibingr – Krivošík, Järvinen, Lantoši (A) – Hradec, Fořt, Skalický – Rohdin, O. Roman, Malínek – Dvořáček, Závora, J. Půček. Hosté: Lukeš (Kavan) – Ščotka (A), Lintuniemi, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda – Pospíšil, Cingel, Moses – Vincour, Marcinko (A), Kos – Zaťovič (C), Kollár, Flek – Okál, Holík, Zbořil – Kohout. Rozhodčí Kika, Mejzlík – Špůr, Blažek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2972 diváků