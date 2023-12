8:4 a vítězná diskotéka! Kladno už nenadělovalo dárky, zářil Smoleňák

Tak to Kladno konečně dokázalo. Z necelých třiceti sezonních bitev jich deset nesmyslně ztratilo, darované body se mu už nevrátí, ve čtvrtek večer si však Rytíři uvědomili, čeho jsou schopni. Co svedou, pokud na bojišti prodají to, co umí a vlastní hlouposti poníží do ucházejícího stavu. Tým Jaromíra Jágra vyplenil v 31. extraligovém kole Liberec 8:4! Mistr se podílel asistencí na důležitý třetí gól.

Jaromír Jágr bude mít zanedlouho 52 let, ovšem vede si důstojně. Nezáří, ale ani není na chvostu. Jen teď šetří se svými názory, po opětovném nástupu do extraligy po zápase ještě nepromluvil. „Šťastný nový rok,“ zahalekal na redaktora iSport.cz při odchodu z liberecké arény.

Jeho mužstvo už bylo dávno na cestě do Kladna, majitel klubu cestoval se sportovním manažerem Jiřím Burgrem po vlastní ose. „Ještě že toho Smoliho máme,“ pousmál se v reakci na dvougólový večer kapitána Rytířů.

Možná Jágr při výpravě domů vzpomínal, kdy Kladno naposledy napálilo venku osm tref. A shodou okolností stejný výsledek 8:4 jeho parta zaknihovala před necelými čtyřmi roky na Spartě. Číslo 68 bylo u toho. Po návratu z marodky Jágr zapsal 2+2.

Hosté pod Ještědem třikrát o gól prohrávali, naposledy zkraje druhé třetiny 2:3. Pak své stále šikovné ruce vložil do hry Jaromír Jágr, básnickou nahrávkou vybídl ke skórování Radka Smoleňáka. „Už od červené na mě řval, ať mu to vrátím, že mi to pak dá,“ smál se střelec. Ten samý borec tři minuty poté poslal Kladno do vedení a zároveň do dobyvatelské nálady. Díky ní hosté odskočili ze stavu 4:4 na 7:4. Bylo hotovo.

Když v úterý Kladno padlo 3:5 na Spartě, vytočený kapitán Smoleňák popsal některé počiny týmu jako anarchii na diskotéce. Specifický jazyk, jemu vlastní, leč výstižný a pravdivý. Kladno v O2 aréně opět a znovu prokázalo nevšední talent na páchání nepochopitelných zkratů a individuálních minel.

Kvůli nim se jim střízlivým odhadem rozkutálelo okolo 15 bodů. „Hrajeme dobré zápasy do té doby, dokud nezačneme vymýšlet. Odehráli jsme spoustu utkání velmi kvalitně, ale třeba jen 45 minut. Pak se najednou někdo utrhne, chce si něco zkusit a pak to většinou skončí u nás v bráně… Nechci snižovat ostatní týmy, ale 90 procent našich inkasovaných gólů byly naše dárky soupeři. Ne že by nás vyšachovali do prázdné, drtivou většinu branek jsme inkasovali po našich blbostech,“ řekl k tomu Smoleňák.

Pod Ještedem hosté srazili počet zbytečných chyb na solidní numero, proto se po šedesáti minutách radovali. Naprosto zaslouženě. Byť třeba bek Jake Dotchin by za přebytečné řečnění a následně potrestané vyloučení za nesportovní chování (na 3:2) zasloužil na kobereček. V tu chvíli si leckterý kladenský příznivec řekl: „Tak je to tady zase… Zase ty naše nesmysly.“

Ovšem Kladno dál drželo velmi dobrou úroveň své důrazné, aktivní hry. Hráči vyráželi dopředu pospolu, drželi se na kotouči, svírali domácí celek v kleštích, dostávali se k dorážkám. Takhle to má vypadat!

Teď je ale otázkou, zda Rytíři dokážou vítězný výkon zopakovat. „Jsem rád, jak jsme to tady odehráli, ale jeden vyhraný zápas po dlouhé době nás nikam extra nahoru neposune. Musíme sbírat body dál, koukat jen na sebe a makat všude jinde stejně jako tady,“ podotkl Smoleňák.

Tygři zklamali. Výtečně jim hrála pouze první lajna v čele s Jakubem Rychlovským, solidně si vedla druhá. A to bylo všechno. Defenziva uspořádala den otevřených dveří. Po minulých pěti inkasech v Litvínově přišla další a ještě tvrdší facka doma. Navíc před vyprodanou halou.

Liberecká kabina hráčů se po duelu na dlouho zavřela, to samé trenérský kamrlík. V aréně se pomalu zhasínalo, když přišel asistent Filipa Pešána Boris Žabka. „Je nám strašně líto, že se nám před vyprodanou halou nepodařilo zvítězit. Udělali jsme pro to maximum, šli jsme třikrát do vedení, ale rychle jsme zase inkasovali, štěstí se otočilo k soupeři. Měli jsme kopu neproměněných šancí. Klidně to mohlo skončit 10:8 pro nás,“ hodnotil.

