Au! Plzeň tlačila, ale nemá nic... Spartu vyprodaný kotel neuškvařil

Dlouho to vypadalo na plzeňské hokejové povstání. Na to, že právě škodovka přibrzdí rozjetou Spartu. Zaplněný a bouřící stadion už chystal oslavné pokřiky. Ovšem nic z toho. Pražský tým, i když byl celý zápas spíš v úzkých, se vyškrábal k další výhře. Už šesté v řadě! Uspěl 4:2, i když ještě na začátku 55. minuty prohrával 1:2. „Pak to byl kolaps,“ uznal kouč Petr Kořínek.