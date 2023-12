Odmítl MS U20, nehraje ani za Liberec. Co je s bývalým kapitánem repre?

Mladý obránce Jakub Dvořák odmítnul účast na MS do 20 let a aktuálně (přestože je zdravý) nahraje ani za Liberec • Koláž iSport.cz

Moc se kolem toho nemluví, leda potichu v zákulisí, i když jde o věc, která se jen tak nevidí. Hokejový obránce Jakub Dvořák z ničeho nic přestal hrát profesionální hokej, ačkoli je fyzicky zdráv a v osmnácti letech patří do kategorie Budoucnost českého hokeje. Na bruslích dvoumetrový habán náleží mezi nejzajímavější obránce své věkové kategorie. Nebavíme se o Česku, nýbrž i o světovém rynku. Co se děje a o co jde?