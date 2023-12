Máme skvěle našlápnutou sezonu i tým, pochvaluje si Gulaš. Pechovi věří

V budějovické kabině po loňských útrapách vládne optimismus a Milan Gulaš v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz vysvětluje, proč se rozhodl nedávno uzavřít nový kontrakt.

Na své narozeniny jste vytěžil bod. Mohly být všechny, ale taky žádný, na 3:3 jste srovnávali i díky vaší asistenci v 58. minutě. Berete ho?

„Po té naší vítězné domácí šňůře jsme se na Vítkovice chtěli co nejlíp připravit. Soupeř chytil formu, vyhrává, což v zápase potvrdil. Vítkovice jsou v tabulce níž, ale hrají teď dobře. Pro ně jsou dva body zlaté. Hra byla od začátku spíš na naší straně, ale inkasovali jsme a soupeř se i díky tomu zlepšoval. Mě těší, že se nám podařilo skórovat z obou přesilovek, protože s touhle situací míváme v sezoně problém. Je to plus do budoucích zápasů. Bod je pro nás dobrej, Vítkovice zaslouží gratulaci.“

Jak speciální je pro vás hrát na své narozeniny? Lidi vám blahopřáli, zazpívali… Taky na ně hrajete prakticky každý rok.

„Tím, že hraju na narozky každou sezonu, není to pro mě už tak výjimečné. Fanouškům patří velký dík, je příjemné přijít na zápas a přijímat gratulace. Moc jim za to děkuju.“

Historie říká, že naposledy jste na narozeniny skóroval před šesti roky, ještě v plzeňském dresu proti Jihlavě. Nesvazuje náhodou výjimečný den?

„Nemyslím… Abych pravdu řekl, tuhle sezonu si užívám. Užívám si hlavně mladé kluky v kabině, naplňuje mě to. Baví mě pomáhat jim svou prací.