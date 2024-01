Kovář o nové smlouvě či mladících ve Spartě: Přede mnou je už každý mladý

Výhra na domácím ledě za tři body a posun na první místo. Představoval jste si i vzhledem k početné marodce takový začátek roku 2024?

„My jsme se tedy rozhodně soustředili na zápas. Samozřejmě máme nějaké změny v sestavě, ale to potkává každý tým, nemůžeme hledat žádný výmluvy. Určitě to nebylo lehký. Potřebovali jsme spoustu štěstí, abychom přesilovky Vítkovic i jejich tlak ve druhé třetině ustáli. Byla tam spousta střel, které klidně mohly skončit jinde. Výhry si moc vážíme.“

Předpokládám, že jste se nejvíc zapotil ve druhé třetině a v závěru třetí třetiny při vítkovickém závěru, nebo ne?

„Ono už v první… jsme si řekli, že jim nebudeme dávat žádný brejky, a oni nám ujeli dvakrát dva na jednoho v prvních deseti minutách. Už tam bylo trošku horko. Zápas byl od začátku do konce těžký. Je hrozně cenný, že jsme to zvládli. Tohle jsou vítězství, která mančaft posilují.“

Jak jste si kočíroval poměrně mladou obranu, která proti Vítkovicím hrála před vámi? „Vzpomenu si sám na sebe, když mi bylo dvacet let. Jak kluci šli hrát zápas, věděli, že mají za zády někoho, kdo extraligu ještě nikdy nechytal, tak z toho byli možná trochu nervózní. Já v tu dobu od nich potřeboval, aby mi věřili. To samé teď děláme i my. Mladým klukům věříme. Taky se sem museli dostat. Samozřejmě to nejsou kluci vytažení odněkud z ulice. Jsou profesionálové a první krok někdy prostě musí udělat. Pro mě osobně je super být u toho, když dělají první kroky. Když se vyhraje, je na nich vidět úleva a že si to začínají užívat. Jsme za ně rád.“

Před vámi už je asi každá obrana mladá, nebo ne?

„Přede mnou je mladý už úplně každý. Mě už to trošku uráží, když někdo řekne, že jsem měl tentokrát před sebou mladou obranu. (směje se) Pro mě je mladý každý už i v lize. Nejstarší gólman v extralize je Konrád (Branislav), ale ten teď nechytá.“

Byť jsou mladíci v sestavě vzhledem k nepříjemným okolnostem s marodkou, také si říkáte, kdy jindy než teď je zkusit?

„Můj názor je, že mladý hráč si to musí zasloužit. Nominace se nemají rozdávat. Kluci, kterým se otevřela místa, si zasloužili do nich zapadnout. Pomohli nám vyhrát zápas.“

Je pro vás důležitější, že jste se dostali na první místo, nebo fakt, že jste odčinili porážku s Olomoucí?

„O kolik zápasů víc máme odehráno než Pardubice? O tři. Tohle my vůbec neřešíme. Nepotřebujeme ani nic odčiňovat. Prohrát v extralize není ostuda. Proti Vítkovicím jsme chtěli vyhrát zápas. A ten jsme vyhráli.“

A pro vás osobně je spolehlivý výkon proti Rideře vzpruha po prohře s Hanáky?

„Jakože jsem chytal špatně proti Olomouci?“

To jsem neřekl, ale rok 2023 jste zakončili domácí porážkou 1:4.

„Prohra přeci neznamená, že jsem chytal špatně.“

To je fakt. Ještě před začátkem nového roku jste se Spartou stihl prodloužit smlouvu. Myslíte, že vám nový kontrakt přinese klid do klíčové fáze sezony?

„Jo, jo. (souhlasně přikyvuje) V kariéře jsem se vždycky snažil mít jasno o své budoucnosti ještě před koncem sezony, protože se mi prostě pracuje líp. Stejně tak si i lépe organizujete soukromý život, když víte, kde budete příští rok pracovat, než když to honíte na poslední chvíli. Samozřejmě ne všichni můžou podepisovat smlouvy během sezony. Někteří hráči si holt musí počkat, ale když to šlo a byl zájem, vždycky jsem se snažil podepsat co nejdřív. Jsem strašně rád, že vím, kde budu příští sezonu.“

Nadále bude pokračovat váš tandem s Josefem Kořenářem. Opravdu si náramně vyhovíte, jak se o vás říká?

„Rozhodně. Rozumíme si, až se trošku bojím. (směje se) Snad to nebude na škodu, ale zatím vše funguje, snad nám to tedy bude pokračovat.“

