Povstání lazaretu, Horák - Vítkovice 2:1. Nebyli jsme lepší, ví střelec Sparty

Sparťané vstoupili do nového roku mnohem líp, než končili předchozí. Porážku s Olomoucí chtěli odčinit. Jenže třetina týmu skončila v lazaretu, případně padla do klatby, což byl případ obránce Davida Němečka, jehož extraligová disciplinárka za faul odstavila na pět zápasů.

V prosinci Sparta oslavila jubileum 120 let od svého vzniku, při zápase s Vítkovicemi si připomněla jiné výročí. Uplynulo na den přesně 87 roků od vůbec prvního zápasu celostátní ligy, který tyto týmy sehrály 3. ledna 1937. Hrálo se v Ostravě, utkání sledovalo 2 484 diváků. Ve středu se přišlo podívat přes deset tisíc.

Vítkovice se pohybují na hraně předkola play off, jenže ve vzduchu viselo varování: Pozor na ně! Prosincový postup do semifinále Ligy mistrů tým nakopl, ve druhé polovině prosince po něm ostravský celek šestkrát za sebou bodoval a v předchozích pěti zápasech zvítězil, včetně derby v Třinci. Na Spartě se zprvu osměloval. Kousat začal, vlastně až když ho k tomu domácí pobídli. Po obratu ve druhé třetině hrozily dál. Nedaly pokoj, ale chybělo možná víc jedu. A Jakub Kovář ve sparťanské brance byl výtečný.

Naposledy proti Olomouci dohrávali Pražané jen na pět beků a to ještě jeden z mladých obránců Tomáš Tomek zaskakoval v útoku. Proti Vítkovicím se na obvyklou pozici vrátil. Junioři se rozdělili do párů s ostřílenými borci. Jenže než se rozkoukali, bylo míň klidu a víc opatrnosti, až se zdálo, že sparťanů jezdí po ledě čtyři a půl. Zkušení zadáci si však zahráli dosyta, i proto, že ve druhé třetině hrála Sparta třikrát v oslabení.

Právě po Tomkově zaváhání rozjel Marcel Barinka akci, díky níž otevřel v 7. minutě skóre Jonáš Peterek. A i v tak ve zdecimovaném stavu byla schopna vyslat do boje tři dobré útoky, párkrát se blýskla čtvrtá lajna, v níž prožíval extraligovou premiéru 18letý čahoun Jakub Žmola. Obrat obstaral Horák, který na takovou chvíli dlouho čekal.

„Nechcete nad tím přemýšlet, ale už to byla dlouhá doba a jsem za to rád, že jsem pomohl týmu ke třem bodům. Už dlouho jsem nedal gól, takže se snažím všechno cpát na bránu. Tentokrát to vyšlo. Je to o hlavě. První gól mi pomohl, potom jsem se cítil v zakončení mnohem líp. Dlouho se neprosadíte, pak vám tam spadnou dva,“ povídal jediný úspěšný střelec Sparty, který naposledy skóroval 27. října v Českých Budějovicích.

Song Tarzan Boy zazněl nejprve po jeho trefě z přímočaré akce těsně po ubráněném oslabení. Podruhé stejný hráč stihl udeřit dřív, než přesilovka soupeře skončila. Šanci měl i v jediné přesilovce domácích. Dát, byl by na světě hattrick Romana Horáka. Gól v situacích pět na pět, početní nevýhodě i převaze. Ale díky jeho trefám Sparta vydřela vítězství.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE