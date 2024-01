Sparta jde do čela! Hradec porazil Kladno, Plzeň i Vary si zastřílely

Litvínov - Karlovy Vary 1:6

Hokejisté Karlových Varů vyhráli na ledě Litvínova 6:1, uspěli po dvou porážkách a zároveň ukončili sérii tří výher Vervy. Energie vykročila za výhrou v podkrušnohorském derby hned v úvodu, kdy si za sedm minut vypracovala tříbrankový náskok. Dvěma góly se se pod výhru hostů podepsali Ondřej Beránek a Vít Jiskra, který přidal dvě asistence a prožil první čtyřbodový duel kariéry.

Entrée měli hosté jako ze snu, domácí jako z hororu. V úvodní osmiminutovce padly čtyři branky, první tři dali Západočeši v rozmezí tří minut a 43 vteřin. Kofroň nejprve rozezvučel tyčku, vzápětí už slavili. Litvínov propadl ve středním pásmu a přečíslení dvou na jednoho po učebnicové souhře využili přihrávající Rachůnek a střílející Procházka.

Chybná rozehrávka Severočechů stála za druhým úderem Karlových Varů, ujala se Kofroňova teč před brankou. Pohádkový start Energie stvrdil pohotový švih Beránka ihned po vyhrané buly. Až pak se spící Litvínov probudil a jen 79 sekund poté Koblasa z bekhendové dorážky vrátil své mužstvo zpátky do hry.

Karlovy Vary dostaly ideální příležitost navýšit skóre zkraje druhé třetiny, jenže dvě přesilovky v řadě promarnily. Když domácí kapitán Ondřej Kaše tvrdou ranou po rychlém útoku nastřelil tyčku, odšpuntoval tím tlak Severočechů. Soupeře přestříleli, gólové vyústění jim však chybělo. A to ještě děkovali brankáři Tomkovi, který v poslední minutě druhé části při sólu Rachůnka nenechal puk projít mezi svými betony.

V nástupu do třetí třetiny se ocitl ve vyložené šanci domácí útočník Hlava, ale zblízka minul branku Karlových Varů. Chvíli po něm i Ondřej Kaše. A tak Energie trestala. Podnikla protiútok do rozhozené obrany, Černoch nabil ke vzdálenější tyčce volnému Beránkovi, který překonal přesouvajícího se Tomka. Byla to druhá branka reprezentačního útočníka v zápase a jubilejní desátá v letošním ročníku extraligy.

Jak hosté začali, tak i skončili, drtivě. Jejich koncert zvýraznil Jiskra, který skóroval dvakrát během 29 vteřin, nejprve v přesilovce, pak z dorážky. Donutil tím brankáře Tomka ke střídání, extraligového debutu se tak dočkal dvacetiletý Klika. Litvínov vyšel bodově naprázdno po šesti zápasech.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:00. Koblasa Hosté: 02:58. O. Procházka, 05:03. Kofroň, 06:41. O. Beránek, 46:33. O. Beránek, 49:26. Jiskra, 49:55. Jiskra Sestavy Domácí: M. Tomek (50. Klika) – Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel (A), Czuczman, Šalda – Koblasa, Urban, Kudrna – O. Kaše (A), D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Šik – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: Habal (Ebenstreit) – Huttula, Plutnar, Stříteský, Rohan, Bartejs, Pulpán, Rulík – O. Procházka, Gríger, Rachůnek (A) – O. Beránek, Černoch (C), Jiskra – Kružík, Hladonik, Redlich – Kofroň, R. Přikryl, Koffer. Rozhodčí Obadal, Vrba – Lhotský, Hnát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Mladá Boleslav - Třinec 2:3 po nájezdech

Hokejisté Třince zvítězili v Mladé Boleslavi 3:2 po samostatných nájezdech, připsali si třetí výhru za sebou a upevnili si třetí místo v tabulce. Domácí si gólem při power play v čase 59:50 vynutili prodloužení, v nájezdech ale neuspěli. Bruslaři jsou tak i nadále poslední, odstup od třináctého Kladna ale snížili na tři body.

Byť byl v úvodu zápasu více na puku hostující Třinec, první dvě výraznější šance patřily Mladé Boleslavi. Fořtova střela z pravého kruhu šla těsně kolem tyče, v další akci pak dokonce nastřelil Dvořáček spojnici tyčí Mazancovy branky. A pak udeřilo na druhé straně - přesilovkový zámek ještě Oceláři v branku nepřetavili, následně ale prostřelil brankáře Růžičku útočník Kurovský.

Hosté si ale vedení užili pouhých 21 vteřin, poté vyrovnal dalekonosnou střelou Filip Pavlík. Jedenatřicetiletý bek si tak připsal nejen první gól v mladoboleslavském dresu, ale také o vůbec první střelecký zápis v aktuální sezoně.

Hosté si vzali vedení zpět v polovině zápasu. Druhou přesilovou hru v zápase využili bleskově, když před brankou zaparkovaný Voženílek v poklidu uklidil do branky pobídku Martina Růžičky.

Ve třetí třetině sice měli domácí opticky více ze hry, hosté ale ji ale díky pozorné obraně už od středního pásma nepouštěli prakticky do žádných šancí a se střelami z větší vzdálenosti pak neměl Mazanec žádné potíže. Tato taktika vycházela hostům až do závěru základní části, kdy dostal trest Mazanec, Bruslaři odvolali brankáře a při hře šest na čtyři vyrovnali. V čase 59:50 se to podařilo Fořtovi, který tak gólově oslavil podpis nové smlouvy.

V prodloužení branka nepadla, a tak musely rozhodnout až nájezdy. Do domácí branky se místo Růžičky postavil Novotný, ale tento tah se Mladé Boleslavi nevyplatil. Třinec využil hned čtyři své pokusy a Oceláři tak získali druhý bonusový bod.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:02. F. Pavlík, 59:51. Fořt Hosté: 16:41. Kurovský, 29:51. Voženílek, . Voženílek Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), F. Pavlík, Gewiese, Bernad, Jánošík (C), Lintuniemi, Štibingr – Skalický, Fořt, Lantoši (A) – Šmerha, Järvinen, Rohdin – Malát, O. Roman, Rohlík – Dvořáček, Pitule, Hradec. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Polášek – Voženílek, M. Roman, M. Růžička (A) – Pánik, Vrána (C), Nestrašil – Hrehorčák, Holinka, Kurovský – Dravecký (A), Čacho, Haas. Rozhodčí Jeřábek, Jaroš – Ondráček, Špůr Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2774 diváků

Plzeň - Olomouc 8:0

Domácí uspěli po dvou porážkách. Dva góly vstřelil Ondřej Matýs, čisté konto udržel Dominik Pavlát.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:39. Matýs, 22:27. Rekonen, 26:12. Indrák, 41:55. Matýs, 45:31. Zámorský, 47:28. Hrabík, 56:32. Dujsík, 57:02. Söderlund Hosté: Sestavy Domácí: Pavlát (Hlavaj) – Kvasnička, Zámorský, Laakso, Dujsík, Houdek, Piskáček (A) – Pour, Lev (A), Rekonen – Söderlund, Indrák, Matýs – Holešinský, Jansa, Schleiss (C) – Hrabík, M. Soukup, Straka. Hosté: Sedláček (Frgál) – Ondrušek (C), Řezníček, Švrček, Rutar, Rašner, Černý, Škůrek – Kusko, Knotek (A), Klimek – Káňa, Nahodil (A), Navrátil – P. Musil, Macuh, Bambula – Menšík, Anděl, Tomeček. Rozhodčí Cabák, Šíř – Brejcha, Klouček Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3637 diváků

Mountfield HK - Kladno 4:2

Domácí zvítězili po sérii čtyř porážek, Rytíře zdolali pošesté za sebou.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:48. Perret, 16:17. Estephan, 18:57. Pavelka, 59:11. Jergl Hosté: 15:56. Martenet, 19:58. Tralmaks Sestavy Domácí: Lukáš (Laurikainen) – Kalina, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Marcel, Freibergs, Gaspar – Šťastný, Miškář, Estephan – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Lalancette, Jergl (A) – Zachar, Pilař, Eberle (C). Hosté: Bow (Hudáček) – Voráček, Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček – Sideroff, Jarůšek, Kusý – Tralmaks, Pytlík, Jágr – M. Procházka, Melka (A), Smoleňák (C) – Vimmer, Babka, Bláha. Rozhodčí Kika, Sýkora – Svoboda, Zíka Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 396 diváků

Liberec - České Budějovice 4:1

Přímý souboj o 5. místo rozhodli domácí ve druhé třetině, kdy třikrát skórovali.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:05. Flynn, 29:39. Rychlovský, 31:57. A. Najman, 58:45. Vlach Hosté: 57:15. Toman Sestavy Domácí: D. Král (Pařík) – Ivan, Melancon, McCoshen, Budík, Derner, Knot, A. Král – Rychlovský, Filippi (C), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (A), Bulíř (A), Klíma – Vlach, Šír, Pekař. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Gulaši, Hovorka, Štencel, Kachyňa, Pýcha, Vráblík, Štich – Kubík (A), Kondelík (A), Ordoš – M. Beránek, Harris, Gulaš (C) – D. Simon, F. Přikryl, Valský – Chlubna, Toman, Koláček. Rozhodčí Hribik, Veselý – Kajínek, Bohuněk Stadion Home Credit Arena, Liberec

Sparta - Vítkovice 2:1

Hosté vedli, ale ve druhé třetině otočil zápas dvěma góly Roman Horák. Sparta vede tabulku.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:10. Horák, 28:25. Horák Hosté: 06:57. Peterek Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Mikliš, Kempný (A), Pavlák, Irving, Samson – P. Kousal, Sobotka, Řepík (C) – O. Najman, Horák, Chlapík (A) – Buchtele, Konečný, Mužík – M. Vitouch, Hauser, Žmola – T. Tomek. Hosté: Machovský (Klimeš) – L. Kovář, Raskob, Mikuš (A), Grman, Auvitu, R. Jeřábek, Chaloupka – Kalus, Dej (A), Lakatoš (C) – Fridrich, Barinka, Peterek – Bukarts, Krieger, Vondráček – Claireaux, Chlán, Šoustal. Rozhodčí Hradil, Květoň – Hynek, Šimánek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 10 063 diváků