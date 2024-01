Extraligová 14°: Kometa v krizi, změny v Pardubicích, výborný Galvas

Extraligová 14: statistické zajímavosti z hokejové ligy • FOTO: Koláž iSport.cz

Góly, asistence, zisky a ztráty puku, očekávané góly, vliv na spoluhráče, čas na ledě a spousta dalšího. Jestli v něčem může extraliga konkurovat nejlepším soutěžím na světě, je to sbírání dat. A to včetně pokročilých statistik. Nově vychází pravidelná rubrika Extraligová 14°, do které začleňujeme čtrnáct nejzajímavějších věcí extraligy z dosavadního ročníku.