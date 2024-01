Král dvakrát zdeptal Motor: 77 zásahů, 2 góly. Ale cítil jsem se strašně…

Slovy klasika: Proti Budějovicím by chtěl chytat každý… Ale ne. Možná loni, zrovna v nynější sezoně ne, přesto se najdou výjimky. Nebo spíš výjimka. Jmenuje se Daniel Král (20), čapá za Liberec. A jak! Ve středu přiváděl hráče Motoru k zoufalství zneškodněním 42 střel z 43 pokusů při domácí výhře 4:1, v neděli si excelentní šichtu zopakoval. Bílí Tygři rozsekali Jihočechy nevídaně 8:1, ale že by se Král nudil? Ani náhodou, napočítali mu 35 úspěšných zákroků, dohromady během pěti dnů 77 zásahů při 79 ranách oponenta. Bravo!

Proti Motoru byste rád chytal častěji, ne?

(s úsměvem) „Jasně. Ale popravdě, od rána jsem se cítil strašně. Pomohlo mi, že Budějovice na začátku zápasu hodně střílely, měl jsem dost zákroků a díky tomu se do toho dostal. Pak už jsem si věřil.“

Což bylo znát hlavně ve druhé třetině, kdy jste zlikvidoval 19 střel domácích a zhusta nebezpečných…

„Určitě to pro nás byla důležitá třetina. Věděli jsme, že Budějovice nic nevzdají a vlítnou na nás. Taky tomu tak bylo. Ve druhé části měli spoustu šancí, bylo důležité, že nám tam nic nespadlo a nepustili jsme je zpátky do zápasu.“

Jaké to je ve vašem případě cítit se mizerně? Ráno se probudíte a víte, že vás čeká těžký den?

„Máte pravdu. Už od rozbruslení jsem měl divný pocit v hlavě. Kór u mě je chytání hodně o hlavě. Několik dřívějších zápasů jsem mohl zvládnout líp, nebylo to ono. Musím se s tím naučit víc pracovat. Ale dopadlo to dobře, jsem spokojený.“

To mi řekněte, jak by vypadal váš výkon, kdybyste se od nedělního rána cítil dobře?

„Nó… Je to paradoxní, ale když se dopoledne necítím nejlíp, zápas nakonec dopadne líp než obráceně.“

Jste ostražitější při horším ránu?

„Možná ano. Možná je to tak, že když se cítím dobře, myslím si, že to v zápase půjde samo. A pak je to přesně naopak. Líp se mi chytá, i když se necítím ideálně.“

Jak se vám proti Motoru dívalo na spoluhráče, kteří gólově zakončovali jeden brejk za druhým?

„Dneska to byla od kluků paráda! Všechny góly byly hezký, byli jsme hodně efektivní. V pátek proti Pardubicím to bylo přesně naopak, vypracovali jsme si spoustu šancí, byli jsme lepší, ale soupeř prakticky z ničeho dával góly. Proti Motoru se efektivita přenesla na naši stranu.“

A byl z toho asi ideální venkovní výkon, co říkáte? Jasná výhra a ještě jste se u toho bavili hokejem.

„Souhlasím. Pokaždé to takhle samozřejmě nepůjde. Ale už v pátek jsme hráli výborně, jenom jsme prohráli. Řekli jsme si, že výkon s Pardubicemi zopakujeme a myslím, že se nám to povedlo.“

Ve středu proti Motoru jste inkasoval chvíli před koncem, s Motorem znovu, neštve vás to?

„Trochu mě to mrzí. Aspoň ušetřím peníze do kasy Vlašákovi (Jaroslavu Vlachovi). Ale máte pravdu, minule mi to tam spadlo nedlouho před koncem, teď taky. Hlavní jsou však tři body.“

Věříte, že je definitivně pryč období, kdy jste v utkáních předváděl skvělé zákroky, ale inkasoval i dost smolné trefy? Měl jste kvůli tomu těžší období a post přenechal Lukáši Paříkovi.

„Je pravda, že jsem měl nejdřív dobré období, ale pak přišlo slabší. Někdy to tak bývá. Nic jsem ovšem neměnil a snažil se pracovat pořád stejně dál. I po horších zápasech jsem si pro sebe říkal, že je potřeba makat dál stejně a věřit, že přijde zlom k lepšímu. Poslední zápasy se cítím dobře a i náš tým tak hraje. Jde to správným směrem.“

Osazenstvu libereckého brankoviště je dohromady 42 let, to je unikum v extralize. Dopadá na vás zvýšený tlak?

„Hrajeme extraligu, takže ten tlak tomu odpovídá. Snažím se nepouštět si to do hlavy, ale ono se to lehko říká, realita je těžší. Zvlášť pro mě, jak už jsem říkal. Jsem typ, který se docela stresuje. Snažím se s tím pracovat a věřím, že je to postupně lepší.“

Máte na to odborníka po ruce? Který by vám poradil, nad čím přemýšlet a nad čím naopak vůbec?

„Nemám. Dost mi v tomhle směru pomáhají starší kluci v kabině. Snažím se je poslouchat, brát si jejich rady k srdci a podávat co nejlepší výkony.“

Loni jste byl součástí stříbrného týmu na šampionátu dvacítek, co jste říkal bronzovému tažení svých následovníků?

„Bylo to neskutečné. V pátek jsme odcházeli z kabiny na rozbruslení, naši prohrávali 2:5 a na kostce jsme pak sledovali, jak se to celé obrací. Nechtělo se mi tomu věřit. Klobouk dolů před klukama, odehráli suprový turnaj. Hrozně moc jim blahopřeju.“

