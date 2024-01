Kolaps Boleslavi. Lídr zuřil: Pos*ali jsme si to sami. Neakceptovatelné!

Ne, stále to nejde. Když už to vypadá, že se Mladá Boleslav začíná alespoň trochu zvedat, střelí sama sebe do nohy. Páteční duel 33. kola Tipsport extraligy proti Motoru měla výborně rozehraný, po dvou třetinách vedla 2:1, ale hosté z jihu Čech třemi góly v rozmezí čtyř minut a 12 sekund otočili. „Je to hrozné, vedli jsme 2:1, o jeden gól. Mohli jsme si to uhrát do konce sami rozumem a prostě jsme to pos*ali,“ hřímal útočník Pavol Skalický.

Po Vánocích zapsali Bruslaři z Mladé Boleslavi šest bodů z dvou domácích zápasů v rozmezí tří dnů. Porazili Kometu (3:1) i Karlovy Vary (4:1). Po předsilvestrovském výplachu v Litvínově (1:6) vybojovali ve středu bod proti silnému Třinci (2:3sn), když srovnání na 2:2 zařídil Tomáš Fořt pouhých 9,2 sekund před sirénou.

Následoval domácí duel s Motorem, oslabeným o několik hráčů. Boleslavští sice prohrávali, v závěru druhé třetiny ale zlomili stav na svou stranu. Dvakrát se prosadili při početní výhodě, nejdříve po dlouhé hře šesti proti pěti, následně v klasické přesilovce. „Prvních deset minut nebylo z naší strany dobrých, pak se hra vyrovnala. Druhou třetinu jsme byli určitě lepší, měli jsme tam hodně střídání, kdy jsme se udrželi u nich v pásmu. Bohužel jsme z toho vytěžili jen jeden gól,“ litoval trenér Richard Král.

Bruslaři dál působili aktivním, sebevědomým dojmem. Jenže přišel tvrdý náraz. Motor mezi 48. a 52. minutou zlomil stav zase na svoji stranu, najednou vedl 4:2 po třech trefách z hranice brankoviště. „Neubránili jsme oslabení, byli jsme o jednoho méně, oni šli do brejku, zavřeli to a po dorážce dali gól. U dalšího Růža chytil první puk a druhý jsme neuklidili. Málo důrazu… Jak jsem říkal, vedli jsme 2:1, mohli jsme to hrát s rozumem a pos*ali jsme si to sami. Promiňte mi ten výraz,“ zmínil Pavol Skalický.

Kouč Král zároveň uvedl, že krátce před budějovickým gólem na 2:2 hrál soupeř v šesti. „Dostali jsme druhý gól, když hrál soupeř pět vteřin v šesti. Takže místo toho, abychom hráli další přesilovku, tak jsme dostali na 2:2. Což nás docela mrzí… Bohužel to nikdo neodhalil, takže to tak je.“

Situace, na kterou si stěžoval boleslavský kouč Richard Král. Motor hrál krátce před vyrovnáním na 2:2 několik sekund v šesti hráčích, rozhodčí si toho ovšem nevšimli • Foto Repro O2 TV Sport

Vinu na další porážce každopádně nechtěl Král svalit na rozhodčí. „Vůbec to neomlouvá to, že jsme byli nedůrazní. Ty góly bychom neměli dostávat, třikrát to byly nedůrazy kolem brankoviště a neuhrané souboje na mantinelu. S tím se potýkáme už delší dobu, práce kolem brány a důraz je z naší strany špatnej,“ dodal. „Těžko se mi to hodnotí, ten zápas jsme měli zvládnout a dotáhnout ho do vítězného konce. Bohužel jsme ho ztratili. Nevím, co k tomu říct víc.“

Bruslaři mohli stáhnout tříbodové manko na předposlední Kladno, které prohrálo v Plzni vysoko 2:7. Oproti Rytířům mají navíc o dva zápasy odehrané více, na domácím ledě navíc nastoupili už v 18 případech oproti 14 u Kladna. A jen pětkrát z 18 utkání potěšila Mladá Boleslav své fanoušky výhrou.

„Je to druhý výbuch doma, to se nesmí stávat. Je to neakceptovatelné! Měli jsme to v klidu hrát s rozumem tak jako proti Varům. A sami jsme si to naším nedůrazem a lajdáckostí pos*ali. Je to tak, sami jsme si to pos*rali,“ zopakoval potřetí Skalický.

Další rána do srdcí boleslavských fanoušků? Góly na 3:2 a 4:2 vstřelil Martin Beránek, který před minulým ročníkem přestoupil z Českých Budějovic právě do Mladé Boleslavi. Ta ho ještě v průběhu ročníku vyměnila do Plzně, teď je mladý forvard zpátky doma. „Málem jsme tu prohráli, protože oni hráli výborně. Otočili jsme to, krásný tři body pro nás,“ cenil si.

Proti Mladé Boleslavi se prosadil i v prvním duelu ve ŠKO-ENERGO Areně. Tři ze sedmi gólů v sezoně vstřelil právě na ledě Bruslařů. „Hrál jsem tady, spadeno na ně nemám. Jsem rád, že to dneska padlo a doufám, že to bude padat i dál. Každý bod tady v extralize je pro mě důležitej,“ dodal.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:48. O. Roman, 38:06. Skalický Hosté: 05:36. Valský, 47:47. F. Přikryl, 49:21. M. Beránek, 51:59. M. Beránek Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), F. Pavlík, Gewiese, Bernad, Jánošík (C), Lintuniemi, Štibingr – Skalický, Järvinen, Lantoši (A) – Malát, Fořt, Rohlík – Dvořáček, O. Roman, Rohdin – Hradec, Pitule, Závora. Hosté: Strmeň (Hrachovina) – Doudera (A), Hovorka, Štencel, Kachyňa, Pýcha, Vráblík – Kubík (A), F. Přikryl, Ordoš – M. Beránek, D. Simon, Gulaš (C) – Kříž, Toman, Valský – Chlubna, Koláček, Hoch. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Frodl, Svoboda Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2989 diváků