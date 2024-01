Psychika je na mé straně, pochvaluje si obrozený Tygr. Cílí na dvacku

Když se Severočeši klopýtavě protloukali začátkem ročníku, dost očí směřovalo k Michalu Bulířovi. Letitý tahoun Tygrů prožíval suché období, góly chyběly. Mdlý čas překonal i díky lidem, co vědí, jak na strádající psychiku. V posledních pěti utkáních dal čtyři góly, v sedmi minulých pět.

Klíčový gól padl z vaší hole a po dobré práci u brankoviště. Dokumentuje i tahle trefa vzrůstající herní pohodu?

„Doufám, že góly, které teď dávám, budu dávat i dál, abych byl týmu prospěšný. Tenhle byl ubojovaný, špinavý, ale pomohl nám zvednout výkon. Dva naši hráči bojovali za bránou proti dvěma třineckým, vyšťourali dobře puk, zatímco já si hledal prostor před bránou, kdyby mi to někdo dal. Přišel puk od Jardy Vlacha a nadvakrát pod rukou brankáře jsem to tam procpal.“

Na vašem hokeji je znát, že vstřelené góly dost pomáhají, souhlasíte?

„Jednoznačně. Ať už to je v hlavě nebo po fyzické stránce. Člověk se najednou cítí úplně jinak, než když to nejde. Takový je sport. Tak to bylo, je a bude. Psychika je teď na mojí straně.“

Směřujete svoje úsilí na dvacet sezonních tref? To už je slušný počin.

„Dvacet gólů by bylo dobrých. Začalo mi to tam padat a věřím, že si současný standard udržím. Bylo by to hezký. Do konce zbývá nějakých šestnáct zápasů, dvacet bych si mohl dát za osobní cíl.“

Třinec jste nechtěně vrátil do hry zákrokem, po němž jste šel na trestnou lavici, a hosté snížili na 1:2. Dost vás trest naštval, vypadalo to zprvu na třinecký faul…

„Chtěl jsem se vrátit dozadu, abych klukům pomohl, jejich hráč mě pořád držel za ruku, rozhodčí to neviděl. Bylo to tak pět vteřin držení. Asi tohle nechtějí pískat, nevím. Tak jsem se trochu ohnal, aby mě pustil a (rozhodčí) vyhodnotil to tak, že já jsem fauloval. Naštvalo mě, že jsme inkasovali, protože mi přijde, že dostaneme gól pokaždé, kdy sedím na trestné. Kdyby to bylo 5:0, je to jiné než dostat gól na 1:2. To mě v tu chvíli mrzelo moc.“

Na vašem křídle původně figuroval Michal Birner, ale na poslední chvíli odstoupil. Proč?

„Došlo k nepříjemné srážce na rozbruslení, takže nemohl zasáhnout do hry. Točili jsme křídla z jiných lajn, problém nám to nedělalo.“

Je snadné to dirigovat?

„Paradoxně to máme nacvičené. Nestalo se nám poprvé, že jsme neměli po kupě dvanáct útočníků. Trenér tam podle potřeby a citu protočí ob střídání křídlo nebo centra, kohokoli. Žádný problém, spíš naopak. Kluci, co se tam často prostřídávají, snáz chytí tempo hry.“

Třinci jste dali třetí gól ve chvíli, kdy Ondřej Kacetl opouštěl branku, ale nestihl ani dojet na střídačku a soupeř inkasoval, co jste zvláštní situaci říkal?

„Nějak se tam nedohodli. Káca odjížděl z brány v momentu, kdy jejich hráč střílel od modré, ale puk se odrazil na naši hokejku, brána úplně otevřená. Z jejich strany smolné odjetí gólmana. A při následujícím gólu do prázdné to Rony Knot krásně trefil z otočky. Takhle se trefí jednou z deseti pokusů, zrovna to vyšlo na teď…“ (směje se)

V neděli 8:1 proti Motoru, teď 4:1 s Třincem. Přichází fáze, kdy budete častěji vyhrávat?

„Vůbec nevím, čemu bych tolik gólů přisoudil. V Budějovicích nám tam spadlo všechno, byla z toho osmička. Pak jsou zápasy, kdy dostaneme osmičku my jako s Kladnem. Ani nevím, z jakého důvodu se to stalo… (usmívá se) Faktem je, že ofenzivně prodáváme naši kvalitu, což se odráží i do tabulky produktivity, kde máme četné zastoupení mezi nejlepšími. Hlavně, ať se klukům daří dál.“

Tomáš Filippi směřuje k vítězství v kanadském bodování. Váš tip: vyhraje?

„Má na to našlápnuto. Ještě ale pořád zbývá hodně zápasů. Rozjeté to má ovšem slušně.“

Znát je i forma brankáře Daniela Krále? Každý zápas teď zneškodňuje jisté góly.

„Jednoznačně. Je vidět, že si je jistý sám sebou, je v pohodě. Pokud dostane jeden, maximálně dva góly, většinou vyhráváme. Pro nás i pro něj dobrý.“

V pátek vyzvete Spartu, při současné formě Tygrů si to říká o plný dům, ne?

„Určitě jo. Daří se nám ofenzivně, dáváme hodně gólů, z posledních dvou zápasů jsme dostali jen dva, takže lepší je i naše defenziva. Zápasy se Spartou mají vždycky šťávu, hraje se před víkendem, lidi by mohli dorazit. Snad to naplníme a uděláme i Spartu.“

Očima kouče Třince Zdeňka Motáka: Těžko se nám střílí góly „Těžce se mi zápas hodnotí. V první třetině jsme sehráli dobrý hokej, měli dobré střelecké i gólové šance, ale ve druhé nás zastavila dvě vyloučení, trochu nás to poslalo dolů do kolen. Ve třetím dějství jsme dostali gól v oslabení, ale šli jsme na kontakt odpovědí z naší přesilovky. Bohužel, ačkoli jsme měli tlak a příležitosti, nepodařilo se nám zakončit tak, abychom dovedli zápas do remízového stavu. Do šancí se dostáváme, nicméně v poslední době se nám góly střílejí velice těžko. Jedině proti Hradci doma 30. prosince se bekům splašila kladiva a dali jsme asi pět branek za deset minut. To bylo fajn, ale i v té době jsme se střelecky neprosazovali.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:38. Bulíř, 43:58. Hawryluk, 58:25. Filippi, 59:05. Knot Hosté: 46:41. M. Roman Sestavy Domácí: D. Král (Pařík) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík, A. Král – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Klíma – Vlach, Šír, Pérez. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Polášek, Adámek – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička (A) – Pánik, Vrána (C), Kurovský – M. Roman, Holinka, Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Sikora. Rozhodčí Šindel, Jaroš – Brejcha, Zíka Stadion Home Credit Arena, Liberec