Kdo je Kavan? Teenager (ne)řeší trable Komety. Furchův návrat se blíží

Útočník Komety Kristián Pospíšil (vpravo) těsné poté, co rozhodl o výhře v Pardubicích • Michal Beránek / Sport

Koukáte, co dovede. A tleskáte. Osmnáctiletý Jan Kavan vletěl do extraligy jako čtvrtý gólman Komety v sezoně. V neděli ji přivedl k nečekanému dvoubodovému triumfu 4:3 na ledě lídra z Pardubic. Byl klidný, spolehlivý. Přesto Brno nutně potřebuje, aby se vrátil do akce Dominik Furch. Jasná jednička kvůli bolavým tříslům už šest týdnů nechytá. Jeho absence mužstvo brzdí v rozletu. „Už jsem začal trénovat a doufám v brzký návrat,“ vzkázal Furch pro deník Sport.