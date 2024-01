Ranař Gazda: Hattrick, nebo ne? Nějak to dopadne. Vzývá mladé náhradníky

V sezoně už zažil čtyři dvougólové večery. Ve středu přidal obránce Daniel Gazda (26) první hattrick, celkově druhý v extralize. Velmi hodnotný, neboť jím zásadně pomohl Kometě k senzačnímu dotažení obřího náskoku Pardubic. Zlínský odchovanec vyrovnal v power play na 6:6 a už má na své pažbě čtrnáct přesných zářezů. „Napadalo nám to tam, je to pro každého psychická vzpruha,“ pochvaloval si po porážce 6:7 v prodloužení. Zatím ale neví, zda mu tři trefy zůstanou.

Kde se to ve vás vzalo? Prohrávali jste už 2:6.

„Možná nám pomohlo, že jsme dali hned na začátku třetí třetiny gól. Začali jsme věřit, že se s tím zápasem dá ještě něco udělat. Hrál se velmi dobrý hokej. Šance, které tam byly, byly fakt gólové. Oba týmy mají kvalitní hráče, takže se s nimi dokázaly popasovat. Je škoda, že jsme to nedotáhli do úplného konce.“

Takže mrzí prohra v prodloužení?

„Podle nějaké spravedlnosti to tak asi mělo být. Přece jen jsme honili výsledek na poslední chvíli. Je příjemné dát Pardubicím v jedné třetině pět gólů. Pro každého hráče je to psychická vzpruha.“

Už jste se pořádně podíval, jak padl váš poslední gól?

„Kluci říkali, že to možná Tomáš Marcinko tečoval. Uvidíme, jestli mi hattrick zůstane. Jsem rád, že jsme to dotáhli, tohle už nějak dopadne. (úsměv) Tak dvě vteřiny před buly jsme si řekli signál, že se tam vyměníme. Bylo to spíš takové intuitivní. Jsme rádi, že to vyšlo.“

Vy sázíte branky v takových vlnách. Jak je to možné?

„V některých zápasech mi přijde, že nemám moc prostor. V přesilovce se na mě někdy hraje jeden na jednoho, takže v ní nemám skoro žádnou roli. Pak je těžší dát gól. Snažím se s tím bojovat.“

Přišli jste o dalšího beka, vážněji se zranil Radek Kučeřík, jemuž brusle hluboko rozřízla nohu. Při absenci Rhetta Hollanda už je vás málo. Co s tím?

„Přesně takto jsem začínal ve Zlíně. Zranili se obránci a sáhlo se pro mě do juniorky. Samozřejmě je problém, že se Radek zranil, ale zase je to šance pro někoho mladého. Třeba ji chytne za pačesy.“

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:08. Zaťovič, 43:25. Gazda, 49:07. Flek, 51:10. Pospíšil, 52:26. Gazda, 59:08. Gazda Hosté: 14:02. Poulíček, 17:40. Sedlák, 35:08. Čerešňák, 35:20. Sedlák, 38:05. Sedlák, 48:20. Mandát, 60:43. Kaut Sestavy Domácí: Kavan (36. Lukeš) – Osburn, Ščotka (A), Kaňák, Kučeřík, Gazda, Ďaloga, Svoboda – Flek, Cingel, Zaťovič (C) – Kohout, Marcinko (A), Pospíšil – Kratochvíl, Kollár, Kos – Moses, Holík, Okál. Hosté: Will (Klouček) – Čerešňák, Hájek, Košťálek, Kolář, Hrádek, Vála, Bučko – Kaut, Sedlák (C), Paulovič – Radil, Cienciala, R. Kousal (A) – Macek, Poulíček (A), Mandát – Pochobradský, A. Musil, Říčka. Rozhodčí René Hradil, Jan Hribik – Pavel Blažek, Daniel Hynek Stadion Winning Group Arena Návštěva 6445 diváků