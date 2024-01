Varaďa o procesu učení, Sedlákovi i Dědkovi: Chybu uznám… Co posily?

Vlastně všechno jede podle plánu. Pardubice mají nadupaný kádr a perou se o čelo tabulky se Spartou. Václav Varaďa ve velkém rozhovoru pro deník Sport ale prozrazuje, co svůj tým potřebuje naučit. Rozebírá přínos Lukáše Sedláka i vlastní komunikaci s majitelem klubu Petrem Dědkem a lidmi kolem sebe: „Jsem takový, že povím ostatním, co si myslím, o čem jsem přesvědčený, jak by všechno mělo být.“ Dynamo si postupně zvyká na něj a on na klub.