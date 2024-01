Horákův vítězný unikát: gól v oslabení 3 na 5! Sotva jsem tam dojel, říká

Jeho aktuální góly vždy přinášejí bodový sběr. Zkraje ledna dvěma trefami zařídil triumf nad Vítkovicemi 2:1, poté pomohl k cennému lupu 3:2 v Brně. To samé v bleděmodrém předvedl v Liberci, kde jeho mistrovská koncovka obracela stav 2:3 na 4:3 pro rudé barvy.

Čtvrtý úder v sobě nesl velkou mimořádnost. Takovou, kterou vidíte jednou za pár sezon. Horák zaúřadoval při dvojnásobném oslabení (na trestné Vitouch a Sobotka). Ve 45. minutě pláchl rozhárané liberecké pětici a mazácky skóroval mezi betony Daniela Krále. „Jel jsem na mantinel, tak nějak jsem přečetl, co jejich hráč chtěl dělat. Byl jsem v jízdě dopředu a cítil, že jsem schopný ujet. Popravdě musím říci, že jsem byl rád, že jsem k bráně vůbec dojel,“ usmál se střelec šesti gólů v posledních čtyřech partiích. „Pěkná práce po asi 65 vteřinách pobytu na ledě,“ gratuloval kouč Pavel Gross.

Zakončení Horák zvládl chladnokrevně a svou specialitou. „Věděl jsem, co chci dělat. Dělám to často, vychází to, takže jsem si věřil a spadlo to tam. Nakonec z toho jsou tři body,“ těšilo jej.

Horákova fazona Spartu hřeje ve chvíli, kdy má plnou klubovou ordinaci marodů. „Je pravda, že teď to tam padá, na druhou stranu, předtím jsem patnáct nebo šestnáct zápasů gól nedal… Celou kariéru radši nahrávám, ale třeba dneska mě tam Najmi krásně našel před prvním gólem. Jsem šťastný, že mi to teď vychází a jen doufám, že to bude pokračovat,“ přeje si.

Horák už na střídačce přemýšlel, kdy naposledy se trefil ve dvojnásobném oslabení. A musel se vrátit hodně dozadu. „Trošku mi to blesklo hlavou, přemýšlel jsem nad tím a nevzpomínám si,“ vtipkoval. „Vím stoprocentně, že v osmé nebo deváté třídě jsem to dal. Ale to se teď nepočítá, že jo… Kecal bych, ale v chlapech jsem to asi nedal.“

Proti Vítkovicím tuhle taky obstaral vítěznou trefu v početní menšině. Má na takové situace čuch a schopnosti soka udávit ve chvíli, kdy si myslí, že bude skórovat on.

Dvaatřicetiletý centr se rozehrává do velké pohody a možná i lehce zamotává hlavu kouči národního týmu Radimu Rulíkovi. Zhruba za měsíc je na programu třetí díl evropské Tour – Švédské hokejové hry…

