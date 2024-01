Liberečtí ničitelé? Klimeš „jen“ ztratil dech, pak na něj pořvával Pešán

Dvakrát se těžce zvedal z ledu, ale dochytal a připsal si třetí nulu extraligové kariéry. Vítkovický brankář Lukáš Klimeš proti Liberci (2:0) nejdřív rozdýchával dělovku do žeber, pak nečekaný střet s Ronaldem Knotem za vlastní bránou. „Na střídání to nebylo, jen jsem potřeboval chytit dech,“ popisoval devětadvacetiletý gólman. Na dálku podpořil kolegu Jakuba Kováře ze Sparty, který v předchozím duelu proti Liberci takové štěstí neměl.

Když dostal vítkovický brankář Lukáš Klimeš v 15. minutě 36. kola Tipsport extraligy dělovku pukem z bezprostřední blízkosti od libereckého obránce Thomase Melancona, vrátily se divákům v Ostravar Areně děsivé obrázky z předchozího duelu Liberce se Spartou. Klimeš se skácel k ledu a máchal rukou, aby sudí přerušili hru. Okamžitě se k němu hnali i ze střídačky. Naštěstí byl po chvíli v pořádku.

„Byla to střela z brankové čáry, trefila mě do žebra a nemohl jsem chytit dech,“ popisoval dodatečně Klimeš. „Na střídání to nebylo, nic vážného.“

Kolega Jakub Kovář ze Sparty skončil minule hůř. Po dělovce libereckého Jaroslava Vlacha do krku opouštěl led na nosítkách a putoval rovnou do nemocnice. Naštěstí je i on v pořádku.

„Děkuju za zprávy plné podpory, moc mě to potěšilo,“ napsal Kovář v sobotu na Instagram. „Noc jsem strávil preventivně v liberecké nemocnici, jsem pomlácený, na chvíli jsem byl mimo, ale už se cítím mnohem lépe. Díky za vaši starost, brzy se vidíme na stadionu.“

Že by si teď měli dát gólmani na liberecké „ničitele“ pozor? Vítkovický brankář se nad tím v první moment pousmál. Ale okamžitě zvážněl. „Kovyho jsem viděl, to je strašně nebezpečné. I na tréninku, když taková střela přijde. Přeji mu hodně zdraví.“

Podruhé se Klimeš kácel zády a hlavou na led nečekaně ve 34. minutě. Šel si za bránu pro puk, byl otočený k mantinelu a srazil se s napadajícím Ronaldem Knotem, který mu projel za zády. „Já to spíš nečekal, dával jsem puk za sebe bekhendem, myslel jsem, že projede, ale vzal mi nohu,“ říkal Klimeš. „Liberecká střídačka se rozčilovala, ale já jsem to nemohl udělat jinak. Nešlo se vyhnout.“

Knot byl vyloučený, otřesený Klimeš se do brány vrátil. Liberecký trenér Filip Pešán pak na brankáře ze střídačky pokřikoval. Podle všeho se mu nelíbilo, že Klimeš do soupeře nacouval. Brankář trenérovu nelibost zaznamenal, ale jen nad tím krčil rameny.

V každém případě byl právě Lukáš Klimeš základním kamenem vítkovického vítězství. Měl několik těžkých zákroků, pochytal 32 střel. Sám ovšem chválil spoluhráče.

„Klobouk dolů před klukama, měli tam nespočet zblokovaných střel, díky za to,“ ocenil brankář. „Přežili jsme díky tomu i závěrečný tlak, kdy jsme byli dvakrát ve čtyřech proti šesti a přesto tam bylo minimum střel. Kluci do toho padali po hlavách.“

Liberecký útočník Oscar Flynn nebyl spokojený právě s počtem střel a s důrazem v šancích. „Klimeš chytal dobře, ale počet střel od nás nebyl tak velký a ulehčili jsme mu to,“ glosoval Flynn. „Musíme hrát příště líp a důrazněji. Trefovalo ho to, dobře si vytipovával úhly, dobrá práce od něj. Někdy to tak je, musíme pracovat dál.“

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:55. Percy, 39:34. Šoustal Hosté: Sestavy Domácí: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (A), L. Kovář, Auvitu, Grman, R. Jeřábek – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Bukarts, Krieger, Barinka – Kalus, Claireaux, Dej (A) – Peterek, Šoustal, Vondráček. Hosté: Pařík (D. Král) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík, Galvas – Rychlovský, Filippi (C), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Vlach (A), Bulíř (A), Klíma – Pérez, Šír, Pekař. Rozhodčí R. Mrkva, R. Hradil – M. Hlavatý, M. Axman Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 685 diváků