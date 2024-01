Když nechytáš, dostaneš kafe! Káňa obdaroval soupeře. Dalšího překonal

Play off se blíží a v Olomouci a hlavně v hradeckém Mountfieldu řeší trable s brankáři. Hanáci měli na marodce Jakuba Sedláčka, takže všechno v posledních dnech viselo na mazákovi Branislavu Konrádovi. „Ve středu už bude Kuba stoprocentně připravený,“ informoval trenér Jan Tomajko.

Na pozici dvojky se střídali mladíci. V pátek v Brně byl pod dekou junior Marián Münch (19), v neděli o rok starší Filip Maláč. Ten nastupuje v sezoně střídavě ve druhé lize za Havlíčkův Brod (12 utkání), Velké Meziříčí (1) a v první (5 startů) za Jihlavu. Ještě v sobotu vychytal Dukle v Chance lize nulu v Sokolově. Poté se přesunul zpátky na Moravu, aby kryl záda Konrádovi. Přijel rovnou na zápas.

První variantou byl zlínský Daniel Huf, který by to měl i blíž. Jenže Berani ho kvůli nemoci dvojky Michala Kořénka neuvolnili. Nechtěli riskovat možnou zdravotní újmu své opory. „Nejdřív jsme volali do Zlína, ale tam to nevyšlo,“ přiznal Tomajko.

Slovenský rutinér byl pod ostrou palbou Mountfieldu, vytáhl jednačtyřicet zásahů. „Braňo předvedl pár výborných zákroků, což nám pomohlo. Hráli jsme líp než na Kometě. Dva body proti silnému Hradci pro nás mají cenu zlata,“ chválil trenér Jan Tomajko. Hosté svého soupeře v každé třetině přestříleli, do prodloužení však dostali duel až díky zásahu videa, které potvrdilo, že Jankovu střelu pokryl gólman lapačkou až za brankovou čárou.

Větší starosti s maskovanými muži mají v Hradci. V kleci se točí Laurikainen s Janem Lukášem. Oba dorazili až v průběhu sezony a hledají pohodu. Čekalo se, že v Olomouci postaví trenéři Lukáše, který v Moře dlouho působil a dokonale zná většinu protihráčů. Nestalo se. „Chystali jsme se na Honzu,“ potvrdil Tomajko. „Ale není to v přípravě ta nejdůležitější věc,“ dodal.

Přesto Lukáš jeden „dáreček“ ve známém prostředí obdržel. Od útočníka Jana Káni. „Když tady byl, chodili jsme na dobrou kávu do jedné kavárny,“ líčil. „Chtěl ji zase přinést. Prohlásil jsem, že jedině když nebude chytat. Říkal, že nechytá. Tak jsem mu ji přinesl,“ popsal s úsměvem.

Do akce šel místo něj Fin. Poprvé v roce 2024. Za pětašedesát minut inkasoval dvakrát, po Káňově souhře s Lukášem Nahodilem a Macuhově skvělé teči. Dál platí, že v extralize ještě nepoznal vítězství. Byť vzorek je malý, čtyři starty. „Finové jsou trošku konzervativnější. Neodchytal toho tolik, aby už musel být frustrovaný,“ reagoval asistent Frühauf, jenž ve finále bod bral. „Hrát proti Olomouci je velmi bolestivé,“ ulevil si. „Chlapcům musím poděkovat, fárali. Zlepšili tlak do předbrankového prostoru, což jsme trénovali. Když budeme hrát takto, budeme za to odměněni.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:01. Macuh, 16:53. Káňa, . Kusko Hosté: 08:50. Jasper, 44:19. Jank Sestavy Domácí: Konrád (Maláč) – Ondrušek (C), Škůrek, Řezníček, Rašner, Švrček, Černý, Sirota – Kunc, Macuh, Navrátil – Káňa, Nahodil (A), Bambula – Kusko, Knotek (A), Orsava – Klimek, Anděl, Rutar. Hosté: Laurikainen (Lukáš) – Kalina, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Jank, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Eberle (C) – Perret, Tamáši, Jergl (A) – Šťastný, Estephan, Okuliar – Zachar, Pilař, Jasper. Rozhodčí Jeřábek, Kika – Lederer, Blažek Stadion Zimní stadion Olomouc