Boleslav kradla v Pardubicích. Zázrak i křivda: Tohle zrežíroval někdo jiný

Stačilo si projet soupisky a Boleslav vybízela ke slitování. Tak s těmi bude amen! Početná marodka, poslední tým soutěže, Pardubice po dlouhé době v plné palbě? To s partou v zeleném dopadne bledě... Realita vypadala jinak. Proti Dynamu se jí povedl zázrak, když stáhla manko a padla až v prodloužení 3:4. Takže euforie? Jak se to vezme. Martin Ševc by nejradši někoho přetrhl...

Nejradši by už vypadli pryč. Dveře pardubické kabiny se dlouho neotvíraly, Václav Varaďa si vzal delší čas na své zápasové hodnocení. Všechno se vešlo do předepsaného limitu, ale všichni z Mladé Boleslavi koukali, ať se pakují, co nejdříve. Pocitů se míchalo hodně. Hrdost, jak marodkou decimovaný tým v Pardubicích stáhl z 1:3 na 3:3? Určitě. Ale bylo toho víc.

Třeba rozladění a křivda. Sportovní ředitel Martin Ševc se věkem nemění. Co na jazyku, to musí ven. „Běžte se zeptat na druhou stranu, to zrežíroval někdo úplně jiný,“ zakřičel do mixzóny.

V žaludku mu ležela situace z prodloužení. Jan Košťálek podrazil brankáře Filipa Novotného. Nikdo si nevšiml. Hrálo se dál, brankář Boleslavi přišel pak při velkém zákroku proti Lukáši Sedlákovi o hokejku.

No a to byl právě klíčový problém. Nastal zmatek, jak mu ji ve třech hráčích v poli dopravit. Nakonec se povedlo, jenže zase se otevřel prostor pro Libora Hájka, který zápas rozhodl. Boleslav podala rozhodčím ještě výzvu, ale marně. Nebyla šance, puk se už se dostal z pásma.

„Po Novém roce jsme odehráli slušný zápas s Třincem, nepovedly se nám jen Budějovice. Tým funguje jako tým, jestli budeme takhle šlapat dál, můžeme se z toho dostat,“ dávají poslední utkání naději pro trenéra Richarda Krále, že poslední místo nemusí jeho týmu zůstat navěky.

Před zápasem stačilo projet soupisky a měli jste chuť se nad údělem Mladé Boleslavi pomodlit. Pardubice po dlouhé době naskočily komplet. Zpátky se vrátil i bek David Musil. Václav Varaďa chtěl spojit dva hráče ve formě. Lukáš Sedlák s Martinem Kautem jsou v posledních týdnech jak vichřice. Tak proč je nedat k sobě? Tomáš Hyka se přesunul od Sedláka do třetí formace, nestává se často, že nehrají spolu. Na druhé straně Kristers Zvagulis nebo Jan Závora. Boleslav při marodce látala sestavu.

Jenže se vytáhla! „Někteří kluci byli nejdřív zakřiknutí, pár jich hrálo takový zápas se silným týmem a před skoro deseti tisíci lidmi poprvé. Bod je pro nás fakt zlatý,“ upřímně se radoval Král.

Jeho tým se vyhrabal z maléru. Prohrával 1:3, ale pět minut před koncem Pavol Skalický dal na 3:3. Zelená obluda najednou vycenila zuby, nachytala Dynamo.

Bez znalosti tabulky byste těžko tipovali, že do sebe bouchnul tým ze špice tabulky s tím úplně posledním. Boleslav kolem lídra Róberta Lantošiho žila. Tři klíčové zákroky předvedl Novotný proti Hykovi, to byl taky klíč k výsledku, že se v Pardubicích loupilo. A když v posledních minutách bránila Králova družina v oslabení bod, hráči skákali proti puku po hlavách. „Obrovská obětavost, máme na marodce hodně hráčů, bod z Pardubic je pro nás hrozně důležitý a ceníme si ho. Hráčům bych chtěl poděkovat, jak všechno odpracovali,“ děkoval kouč.

Na pardubické straně panovala spokojenost jen s prostřední částí hry. Tam favorit dominoval. Zato úvod a závěr? Dost námětů k přemýšlení. „My se nemohli rozjet, Boleslav byla nejdřív lepší ve všem. Ve druhé třetině jsme se zlepšili,“ přikývl asistent Marek Zadina. „Bohužel, zase jsme zápas nedotáhli do konce v základní hrací době,“ dodal. A delší proluka, než přišel? Prý nic zvláštního. Jen obyčejné hodnocení zápasu. S Varaďou si mohli aspoň odškrtnout, že spojení Kaut + Sedlák píše.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:41. Kaut, 29:52. Radil, 37:30. Sedlák, 64:34. Hájek Hosté: 31:12. O. Roman, 49:16. Rohdin, 54:46. Skalický Sestavy Domácí: Klouček (Will) – T. Dvořák, Čerešňák, D. Musil, Košťálek, Hájek, Vála, Kolář – Paulovič, Sedlák (C), Kaut – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Mandát, Poulíček (A), Hyka – Říčka, A. Musil, Cienciala. Hosté: F. Novotný (J. Růžička) – Pyrochta (A), Bernad, Čech, F. Pavlík, Gewiese, Křepelka, Lintuniemi – Skalický, Fořt, Lantoši (C) – Malát, O. Roman, Rohlík – Dvořáček, Hradec, Rohdin – Zvagulis, Závora, J. Půček. Rozhodčí Květoň, Ondráček – Hynek, Zika Stadion Enteria arena, Pardubice