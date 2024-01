Bitva nejhorších v Boleslavi: injekce pro Bruslaře, survivor pokračuje dál

Survivor, tedy boj o přežití, už mezi Mladou Boleslaví a Kladnem panuje nějakou dobu. A páteční zápas do dalších týdnů moc nenapověděl. Imunitu nezískal ani jeden z nejhorších celků aktuálního ročníku. „Byl to strašně těžký zápas na hlavu, co se týče psychiky. Věděli jsme, jak jsou ty body, o co se hraje,“ povídal boleslavský útočník Tomáš Fořt.

Nervozita na obou stranách byla znát, k vidění byla řada nepřesností. Góly ale padaly. Bruslaři měli sice aktivní začátek, od 7. minuty však museli dotahovat po nájezdové trefě Eduardse Tralmakse. Když už se domácím podařilo otočit, Rytíři se vždy rychle dotáhli. Napětí by se ve ŠKO-ENERGO Areně, která se poprvé v sezoně pořádně zaplnila, dalo krájet…

„V sezoně to nebylo poprvé, co hrajeme dobře a dostaneme gól. Člověk si na to nikdy nezvykne. Škoda, že jsme z toho tlaku v první třetině, kdy jsme byli lepší, nevytěžili více. Strašně nás to letos trápí, byl to obrázek celé sezony, co nás provází. Je to obrovsky nepříjemné,“ zmínil Fořt.

„První třetinu jsme mohli vyhrát, ale bylo by to asi nespravedlivé, protože Boleslav měla tři čtyři gólové šance. Kdyby to bylo 1:3, vůbec bychom se nemohli divit. Pak jsme zlepšili pohyb, vyrovnali jsme, a myslím, že jsme byli i aktivnější,“ hodnotil klíčový duel Otakar Vejvoda, kladenský kouč.

Po opatrné třetí třetině dospěl zápas do prodloužení, které rovněž nerozhodlo. V nájezdech nejdřív uspěl Alex Lintuniemi, který celý zápas proseděl na střídačce, ve čtvrté sérii ovšem srovnal Deven Sideroff. O důležitém druhém bodu pro Mladou Boleslav nakonec rozhodl Fořt. „Je to daleko lepší, než kdyby ten přede mnou dal a já musel. Člověk ví, že může rozhodnout, ale když nedá, tak se jede dál. Jsem rád, že jsem to proměnil,“ řekl boleslavský hrdina.

V souboji o 13. místo a vyhnutí se baráži je každopádně klíčová matematika. Sice je to klišé, ale hrálo se o šest bodů. Oba týmy to věděly. Kdyby Boleslav vyhrála v základní hrací době, na Kladno by se dotáhla. Rytíři, kteří navíc pořád mají dva duely k dobru, mohli na druhou stranu utéct na šest bodů. A vzájemné zápasy aktuálně? Bruslaři sice dvakrát vyhráli, ale vždy po nájezdech, takže ztrácí 4:5 na body.

„Ve hře je ještě spousta bodů. Čas se krátí, víme, jak jsme na tom, víme, že musíme bodovat co nejčastěji, nejlépe furt. Dneska jsou ty dva body pro nás zlatý. Mohla to být nula, zaplaťpánbůh za ty dva,“ povídal brankář Jan Růžička.

Boleslavští hokejisté se z výhry pořádně radovali. Na ledě s fanoušky, poté si v kabině zakřičeli vítězný pokřik. Kdekdo by možná řekl, že stažení jednoho bodu je málo, ale pořád je to výhra. „Nám se teď bude třeba díky tomu, že jsme vyhráli, lépe regenerovat. Je to jedno s druhým, věřím, že nám to pomůže,“ zmínil Fořt.

„Vyhrát před zaplněnou arénou se nám v sezoně mockrát nepoštěstilo, takže jsme rádi, že jsme divákům dopřáli výhru, sami sobě jsme si dokázali, že umíme zápasy vyhrávat. S veškerou pokorou bereme tyhle dva body a věříme, že postupem času budeme manko zkracovat a dostaneme se tam, kde chceme být,“ dodal na závěr Růžička.

Survivor každopádně pokračuje dál…

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:26. Lantoši, 24:08. Skalický, 33:17. Pitule, . Fořt Hosté: 06:54. Tralmaks, 29:47. Smoleňák, 36:43. Tralmaks Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Gewiese, Čech, F. Pavlík, Jánošík (C), Bernad, Lintuniemi – Skalický, Fořt, Lantoši (A) – Malát, O. Roman, Rohlík – Dvořáček, Hradec, Rohdin – Zvagulis, Pitule, Závora. Hosté: Bow (Mitens) – Ticháček, Hejda, Slováček, Veber, Martenet, Voráček – Tralmaks, Klepiš, Jágr – Kusý, Pytlík, Sideroff – Smoleňák (C), Melka (A), M. Procházka – Jarůšek, Babka, Bláha. Rozhodčí Šír, Stano – Lederer, Zíka Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 4067 diváků